Entitats ecologistes apunten al model de transport com a principal problema per a la qualitat de l'aire a Balears

Publicado 14/3/2019 18:08:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entitats ecologistes de les Illes consideren el model de transport com el principal problema per a la qualitat de l'aire a Balears, a causa de l'excessiva dependència del cotxe privat.

Així s'han expressat plataformes com el GOB, Amics de la Terra i Terraferida en declaracions a Europa Press arran del debat en el Parlament europeu de la resolució 'Una Europa que protegeix: aire pur per a tots'.

Entre altres mesures, la resolució convida a les autoritats dels Estats membres a abordar la contaminació atmosfèrica des de diversos àmbits, com els sistemes de producció agrícola i alimentària o la mobilitat i la planificació urbana.

El president de Amics de la Terra, Mariano Reaño, ha celebrat els punts relatius a limitar l'accés de cotxes privats a centres urbans i facilitar l'accés de transport públic i bicicletes.

Reaño -col·laborador a Mallorca d'Ecologistes en Acció- ha raonat que la mitjana d'ocupació dels cotxes és de 1,2 persones, per la qual cosa "utilitzar 1.000 quilos de metall per a moure 100 és absurd des del punt de vista de l'eficiència energètica. Per aquest motiu, ha matisat que no creu que el cotxe elèctric sigui "la panacea".

En aquesta línia, Reaño ha lamentat que a Balears "la política està deslligada per a afavorir la mobilitat motoritzada", per impulsar "autopistes, noves rondes, accessos, rotondes gegantesques" i altres infraestructures. "La inversió en transport públic ha estat testimonial", ha criticat.

Similarment, la portaveu del GOB, Margalida Ramis, ha qualificat de "exagerat" el model de transport per carretera de Balears, i ha cridat l'atenció sobre el transport aeri i marítim per "greu incidència" sobre la qualitat de l'aire.

En aquesta línia, Ramis ha indicat que la resolució europea, encara que no sigui legislativa, donarà "arguments per a poder reclamar amb més força" la declaració del mediterrani com a zona de control d'emissions contaminants en l'àmbit marítim.

Per part seva, una portaveu de Terraferida, Margalida Rosselló, ha avisat que alguns punts dels quals es parla en la resolució europea "ja estan legislats". Com a exemple, ha denunciat que a Balears existeix un Pla autonòmic que "parla que cal reduir els cotxes" però "es continuen fent autopistes".

Rosselló ha afegit que és "evident" que la qualitat de l'aire de les ciutats es veu "afectada pel gran nombre de cotxes", i que de fet Balears "és un dels llocs del món amb més cotxes per habitant".

Per tot això, Rosselló ha considerat "positives" les propostes del Parlament europeu però ha qüestionat que siguin "només bones intencions". "L'important és que hi hagi legislació concreta per a poder fer efectives aquestes propostes", ha incidit.

MESURAMENTS OBLIGATORIS

Les plataformes ecologistes han manifestat que veuen amb bons ulls altres propostes de la resolució com els mesuraments obligatoris en sectors com l'agricultura, ja que "tot el que siguin mesuraments i control ha d'existir", en paraules de Rosselló.

Igualment, Reaño ha aplaudit que Europa es plantegi "reconduir la Política Agrària Comuna" per a controlar la contaminació atmosfèrica, ja que considera que ha estat centrada "solament en la productivitat".

Des de Amics de la Terra també han denunciat que a Europa "es sobrepassen significativament els límits establerts" de contaminació en l'aire, i s'han mostrat a favor d'adoptar els criteris de l'Organització Mundial de la Salut, més estrictes que els de la Comissió Europea.

L'EUROCAMBRA FLAMA A ACTUAR EN TOTS ELS NIVELLS

El text va ser aprovat amb 446 vots a favor, 146 en contra i 79 abstencions, i subratlla que la contaminació atmosfèrica és un fenomen amb dimensió local, regional, nacional i internacional, per la qual cosa requereix "accions a tots els nivells de governança".

La proposta demana per exemple a la Comissió Europea que aprovi estàndards més exigents per a les partícules PM2.5, una revisió de la directiva de qualitat de l'aire i millorar els controls en Estats membres per a garantir el compliment de les normes sobre emissions dièsel de vehicles, o que els fons de la PAC estiguin vinculats a mesures obligatòries per a reduir la contaminació atmosfèrica.