EPA.- Les llars de Balears amb tots els seus membres a l'atur arriben a les 29.200 al primer trimestre de 2019

Publicado 25/4/2019 13:09:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les llars de Balears amb tots els seus membres a l'atur van arribar a les 29.200 al primer trimestre de 2019, un 2,6 per cent del total en l'àmbit nacional, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Per contra, el nombre de llars a Balears amb, almenys un actiu i tots els seus membres ocupats, en varen sumar 268.700.

A escala estatal, les llars amb tots els seus membres a l'atur pujaren en 35.900 al primer trimestre, un 3,4% més respecte al trimestre anterior, fins a situar-se en 1.089.400.

No obstant això, a l'últim any, les llars amb tots els seus membres a l'atur descendeixen en 152.500, amb una reculada en termes relatius del 12,3% respecte al primer trimestre de l'any passat.

Per la seva banda, les llars amb tots els seus integrants ocupats van baixar en 43.700 en relació al trimestre anterior (-0,4%), fins a un total de 10.526.800 llars. No obstant això, en termes interanuals, hi ha ara 357.500 llars més amb tots els seus membres ocupats que un any abans (+3,5%).

Les llars amb almenys un actiu van baixar en 9.600 respecte al trimestre anterior (-0,07%), fins als 13,38 milions, però en l'últim any han augmentat en 31.000, un 0,2%.

Finalment, les llars en les quals no hi ha cap actiu van pujar en 37.000 en el primer trimestre, fins als 5,26 milions, un 0,7% més que al trimestre anterior. En l'últim any, aquestes llars van augmentar en 75.500 (+1,4%).