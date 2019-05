FE-CCOO convoca una assemblea informativa amb educadores de 0-3 per analitzar la repercussió de la vaga del 21 de maig

Publicado 28/5/2019 13:01:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE-CCOO) ha convocat per a la tarda d'aquest dimarts una assemblea informativa a Palma i a Eivissa amb les educadores de 0-3 per analitzar la repercussió de la vaga del 21 de maig i proposar noves accions.

Segons han informat en un comunicat, aquest sector té unes condicions laborals "precàries" que el nou conveni, que es va signar el 22 de maig, "no resol".

"CCOO es va desmarcar de la signatura, entre altres raons, perquè no suposa cap millora laboral i a més condemna a la precarietat a un col·lectiu, format principalment per dones, durament copejat per la crisi i la congelació salarial que arrosseguen des de 2011", han argumentat.

Les trobades es duran a terme a les seus de CCOO de Palma i Eivissa, a les 18.00 hores i a les 19.00 hores, respectivament i han convidat a tots educadors del sector a assistir-hi.