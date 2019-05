Una federació veïnal d'Eivissa critica que el PSOE consideri que s'ha posicionat a favor del PP

Publicado 7/5/2019 10:16:50 CET

EIVISSA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

La Federació de Veïns i Comerciants de la Marina, a Eivissa, ha mostrat el seu "descontent" per les "desafortunades" asseveracions de l'alcalde i candidat del PSOE, Rafa Ruiz, en dir que hi ha hagut un posicionament polític per part de l'entitat.

El PSOE va criticar aquest diumenge que un dels representants de l'associació aparegui en un 'flyer' i en un acte del PP, identificant així la federació amb un partit concret, segons els socialistes.

Segons han assegurat des de la federació, no entenen les manifestacions de Ruiz ja que, cada vegada que hi ha hagut eleccions, l'associació ha traslladat a totes les formacions polítiques els problemes del barri i han explicat que van ser convidats la passada campanya electoral pel PSOE per tractar els problemes de la zona d'una forma "pública, oberta i publicitada a les seves xarxes socials".

"En aquell moment als que ara ho critiquen els va semblar bé", han afirmat des de la Federació.

Així mateix, han assegurat contemplar "amb estupor" l'afirmació que l'alcalde realitza sobre un conveni, assegurant que no se signa perquè la Federació no vol. Segons han reiterat, el motiu és que no s'han pogut quadrar agendes per procedir a la signatura de l'acord, "sent per tant absolutament preocupant i alarmant que la formació política que subscriu l'article sembli admetre tals afirmacions".

En el seu comunicat, la Federació de la Marina també s'ha referit a la peatonalització, trànsit i pàrquing a la zona, desmentint que la Federació estigui d'acord amb que els "comerciants vulguin tenir el cotxe a la seva porta, al·legació que a més d'ofensiva és incerta".

Des del sector comercial han reiterat que "limitar i pràcticament anul·lar el trànsit a la zona és perjudicial tant per als residents com per als ciutadans i turistes", recordant que, per a ells, els 20 minuts per entrar al barri és un temps "insuficient" per a qualsevol gestió, això sumat a la "poca claredat" dels senyals.

Des de la federació han dit que seguiran traslladant als partits polítics "sense distinció" les seves propostes i inquietuds "esperant no ser represaliados per això".