Félix Sánchez, candidat del PP per a la batlia d'Inca

Publicado 23/1/2019 14:12:54 CET

Llorenç Galmés s'ha compromès a construir la Ronda Nord si presideix el Consell de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta local del PP d'Inca ha aprovat la proclamació de Félix Sánchez com a candidat per a la batlia de l'Ajuntament d'Inca, qui ha declarat que el municipi necessita "un canvi urgent" en l'equip de govern perquè, per exemple, segons ha apuntat, "el trànsit és molt dens, amb embussos constants que impedeixen la mobilitat" i, per tant, "és necessari establir mesures que hi donin solució".

Segons ha informat el partit en un comunicat, Sánchez, en l'acte de presentació, ha fet referència a altres problemes d'Inca com que "les zones comercials no són vigoroses ni atractives, fins i tot als principals carrers hi ha locals tancats", els aparcaments són "insuficients" i ha fet referència a "la delinqüència i els robatoris a comerços i cases" que, al seu parer, estan creant "una sensació d'inseguretat i por" entre els ciutadans del municipi.

El candidat a la batlia --que es pensava que anava a ser Mar Nicolau-- ha assenyalat, a més, que els carrers estan "bruts i mal mantinguts" i els parcs estan "molt descurats".

En aquest sentit, i per tot això, Sánchez ha sostingut que "fa falta destinar recursos materials i humans a la solució d'aquests problemes", així com "establir polítiques i plans".

D'altra banda, ha assenyalat que també és necessari "superar tots els obstacles" i, per tant, "aconseguir que el Consell de Mallorca construeixi la Ronda Nord".

Responent aquestes peticions, el candidat del PP del Consell, Llorenç Galmés, s'ha compromès que si presideix la institució insular farà aquesta Ronda.

A l'acte celebrat aquest dimarts van acudir, a part de Sánchez i Galmés, el president del PP a Balears, Biel Company, i el secretari general, Toni Fuster.