Fevitur diu que el "denominador comú" de capitals amb problemes amb el lloguer turístic són els "populistes"

Publicado 15/2/2019 12:08:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), Tolo Gomila, s'ha mostrat aquest divendres "satisfet" per l'admissió d'una querella contra l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i ha afirmat que el "denominador comú" de les capitals amb problemes amb el lloguer vacacional és que hi ha "populistes al capdavant dels ajuntaments".

Així s'ha expressat Gomila en declaracions a Europa Press després que el Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma hagi admès a tràmit la querella interposada per Fevitur contra Noguera per un delicte de prevaricació per prohibir la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliares a Palma.

Gomila considera que hi havia "clars indicis" de possible prevaricació "per les declaracions que va fer Noguera abans de ser alcalde indicant que anava a prohibir el lloguer vacacional" a la capital balear.

El president de Fevitur ha titllat de "demagògics" els "grans arguments" emprats per l'alcalde sobre l'accés a l'habitatge per part dels residents i ha subratllat que en la patronal defensen "una regulació" però no "una prohibició".

La querella presentada al novembre de 2018, dirigida per Ius+Aequitas advocats, exposa que la resolució i moratòria sobre la base de la qual es duu a terme la prohibició es podria haver realitzat de "forma preconcebuda" doncs així "es venia anunciant per Noguera fins i tot abans de ser nomenat alcalde".

L'acte dictat pel Jutjat considera que els fets denunciats "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'un delicte de prevaricació administrativa i/o un delicte de prevaricació urbanística".

En un comunicat difós als mitjans, Fevitur ha defensat que amb l'admissió a tràmit "es posa en dubte la legalitat de les actuacions que es van dur a terme aquest estiu a Palma en contra de l'activitat del sector" del lloguer turístic.

L'entitat que presideix Gomila espera que ara la Justícia "aclareixi determinades conductes il·lícites, com l'elaboració d'informes urbanístics completament arbitraris, i que no s'ajustaven a la realitat, amb l'única intenció de culminar un pla preconcebut per acabar amb l'habitatge turístic a la ciutat balear".

Fevitur, constituïda al setembre de 2013, representa a Espanya a més de 180.000 apartaments englobats en 22 associacions.