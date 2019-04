La V Fira del Llonguet d'Es Pil·larí comptarà aquest any amb un showcooking de llonguets 'gourmet'

Publicado 24/4/2019 14:35:58 CET

La V Fira del llonguet, que es durà a terme aquest diumenge a la zona d'És Pil·larí (Palma), inclourà prop de 70 punts de venda i exposició i venda del tradicional panet palmesà, a més de comptar amb un showcooking de llonguets 'gourmet'.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma en un comunicat, fins el 15 fleques i pastisseries oferiran els tradicionals 'llonguets', així com altres productes de pastisseria local. També hi haurà demostracions artesanals d'elaboració de pa i altres productes.

Com és habitual, es lliurarà el premi al millor llonguet, i com a novetat. A més, s'habilitarà per part de l'Ajuntament una zona especial d'aparcament per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda, ambulància i altres serveis de protecció civil.

Amb una previsió de participació d'unes 20.000 persones, es disposarà d'un espai públic municipal com a aparcament pels assistens en general.

Es reservarà l'ocupació d'espais per al muntatge de llocs i amb tall de trànsit des de les 8.00 hores del dissabte, i el desmuntatge es durà a terme des de les 20.00 fins a les 23.00 hores del diumenge, com indicaran tant des del Departament de Mobilitat com des de la Policia Local.

També s'augmentarà la freqüència de la línia 31 de bus des de la Porta de Sant Antoni, que el diumenge passarà cada 20 minuts.

MÚSICA SWING I JOCS PER Als MÉS PETITS PER ANIMAR LA JORNADA

Quant a l'apartat d'espectacles, l'Ajuntament ha previst que les actuacions durin de les 18.30 a les 24.00 hores. En concret, hi haurà música swing i 'revival' a càrrec de diversos grups i cantautors.

Finalment, pels més petits, també es farà un espectacle i podran gaudir de jocs tradicionals de fusta.