El fiscal manté la petició de 18 anys de presó per a l'acusat de l'homicidi d'Eivissa el Nadal de 2017

El fiscal demana al Jurat que es posi "en la pell" dels familiars del mort

La Fiscalia ha mantingut aquest dijous la petició de 18 anys de presó per a l'acusat de l'homicidi d'un jove a Eivissa el Nadal de 2017, al que presumptament va atacar amb una ampolla de vidre i li va robar el mòbil.

Durant el seu al·legat final, el fiscal ha demanat al Jurat que "reflexionin" sobre "el valor de la vida com el ben més preuat" i es posin "en la pell" dels familiars.

El representant del Ministeri Públic ha assegurat que els acusats han "mentit" en el judici i que les seves núvies, testimonis presencials, han "barrejat mitges veritats", per la qual cosa ha demanat al jurat examinar els seus testimoniatges "amb cauteles".

El fiscal ha dit que el principal acusat va propinar a la víctima "un cop brutal amb tota la ràbia possible", i que ho va fer "a consciència, sabent el dany que estava provocant" perquè va dirigir l'atac "al capdavant, una zona molt delicada". Després, es va apoderar del mòbil "aprofitant-se de la violència" exercida, segons la Fiscalia.

Amb tot, el fiscal no acusa d'homicidi a l'altre acusat, sinó de maltractament d'obra (agressió sense lesions), argumentant que l'acompanyant del presumpte homicida no podia preveure que el seu amic fora a propinar-li el cop amb la botella. A més, considera que "la decisió de sostreure el mòbil va ser única i exclusivament" de l'altre.

El fiscal ha conclòs dient que la víctima era "un referent per al seu germà" i "un noi pacífic". "Un testimoniatge que no hem escoltat perquè, senzillament, no està aquí", ha emfatitzat. La Fiscalia demana 18 anys de presó per a l'acusat d'homicidi, al que també imputa un robatori, i multa per a l'altre.

LA FAMÍLIA DE LA VÍCTIMA ACUSA A TOTS DOS D'ASSASSINAT

Per la seva banda, l'advocada de la família ha mantingut la seva petició de 24 anys de presó per a cadascun dels acusats per assassinat. Quan la lletrada estava intervenint, el jutge ha ordenat als agents de Policia que es portessin al presumpte homicida, perquè no guardava silenci. Mentre sortia de la sala, l'acusat ha etzibat als presents que "no saben una merda".

L'advocada de la família ha ressaltat que els únics testimoniatges amb els quals expliquen són dels propis acusats i del seu entorn, i ha denunciat que són "versions que s'han inventat per intentar excusar-se". A més, la lletrada ha dit que "no va haver-hi cap baralla" sinó "una agressió pura i dura" amb "traïdoria" pel caràcter "sorprenent" de l'atac. L'acusació particular sosté que la víctima no va poder defensar-se.

A diferència del criteri de l'acusació pública, l'advocada considera autors als dos acusats, un com a autor directe i l'altre per acció omissible, ja que "no fa res per impedir el fet" i "al contrari, està d'acord amb ell" lloc que "no li recrimina la seva conducta".

A més, els acusa de pertànyer a una banda criminal "perillosa" anomenada 'los guasones' de la qual el principal acusat, conegut en el grup com 'El Nea', seria "el cap".

La lletrada ha insistit que "les proves són tantes i tan contundents", especialment les dades obtingudes del mòbil, "un testimoni de càrrec" per a l'acusació. Finalment, l'acusació ha remarcat que els fets deixen "una família trencada per sempre" i que "un noi de 23 anys ha vist truncada la seva vida", "probablement una vida bonica que li hagués esperat". Per això, "en nom de la família" ha demanat als membres jurat "que facin justícia".

LES DEFENSES DEMANEN L'ABSOLUCIÓ

Per la seva banda, les defenses han demanat l'absolució. La del principal acusat ha qüestionat la instrucció de la causa dient que li sembla "una novel·la policíaca redactada per un autor 'amateur'".

La lletrada ha acusat a la Policia d'haver seguit "una única línia" i ha qüestionat que als acusats no se'ls exhibissin fotos de la víctima o que no s'estudiés la geolocalització dels seus mòbils. Per a l'advocada defensora, la instrucció va ser "molt ràpida" perquè "volien tancar el cas ràpid". "Els pares es mereixien un treball rigorós i no es va fer", ha protestat.

Respecte a les acusacions sobre 'los guasones', ha dit que "no és una banda" sinó "una colla" i ha suggerit que el mòbil de la víctima fos robat per un altre individu, i que aquesta persona fora a la qual va agredir l'acusat. També ha plantejat que els fets, en tot cas, poguessin qualificar-se d'homicidi imprudent.

LA DEFENSA DEL SEGON ACUSAT NEGA LA SEVA PARTICIPACIÓ

Finalment ha intervingut l'última defensa, l'advocada del segon acusat, al que la Fiscalia no imputa homicidi sinó un delicte lleu penat amb multa, si bé l'acusació particular sí que demana condemnar-lo per assassinat.

L'advocada ha dit que el noi, que acompanyava al principal acusat la nit dels fets, "no va tenir res que veure" amb la mort del jove de 23 anys perquè "qui realment va provocar el conflicte" va ser el seu amic.

Ha considerat raonable que el seu client no auxiliés a la víctima perquè la nit dels fets "anava col·locat de ketamina" i "no va poder preveure de cap manera" les conseqüències, ja que la víctima "se' va anar caminant a la casa seva" i la seva família tampoc va cridar una ambulància.

També ha ressaltat que el seu client i la seva parella "han col·laborat des del minut un" mentre que la núvia de l'altre acusat "casualment no se'n recorda de res". Per a la lletrada, totes les proves apunten a l'altre acusat, per la qual cosa ha demanat al jurat que sigui "objectiu".

Finalment, ha acabat dient que si la víctima s'hagués creuat solament amb el seu client, "avui dia seguiria viu" però que "per desgràcia" es va creuar amb l'altre acusat.

En acabar el judici els acusats han rebutjat fer ús del seu dret a l'última paraula. Amb tot, els familiars s'han queixat que abans de sortir, cap a les 15.20 hores, el presumpte agressor hagi fet un comentari en veu alta dient que ja era "hora de dinar". El jurat ha estat citat demà per deliberar i elaborar el veredicte.