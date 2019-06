El forense que va practicar l'autòpsia de la víctima de Cala Millor: "Els gossos saben manejar un ganivet?"

Publicado 13/6/2019 14:47:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

El metge forense que va practicar l'aixecament del cadàver i l'autòpsia a l'home presumptament assassinat a Cala Millor el 2016 ha sostingut rotundament aquest dijous que la versió de l'acusada "no quadra", entre altres motius, perquè van trobar ferides "incises" i "massa rectes" per ser produïdes per un animal, en les quals sembla que ha intervingut "un ganivet afilat i de serra".

"Els gossos saben manejar un ganivet? No", així s'ha expressat el metge, que ha declarat com perit en la quarta sessió del judici. El facultatiu ha insistit que l'home no va poder obrir la porta del dormitori després de ser atacat i ha remarcat la presència de taques "d'arrossegament" en el sòl de la casa. Durant l'exhibició de les fotografies del cadàver i de l'escena del crim, la dona -que va declarar que el seu espòs va ser atacat pel seu gos- ha començat a sanglotar sonorament tapant-se la cara amb un mocador.