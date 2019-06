Fulgencio Coll demana a Hila que "no ignori més" Son Gotleu davant "l'alarmant brutícia i desemparament dels veïns"

Publicado 28/6/2019 12:56:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, ha demanat aquest divendres a l'alcalde de la ciutat, José Hila, que "no ignori quatre anys més a Son Gotleu", ja que és el "clar exemple de l'oblit que les barriades de la ciutat sofreixen des de fa anys" i ha criticat l'"alarmant la brutícia, la falta de seguretat i el desemparament que pateixen els veïns" de la zona.

Així ho ha explicat Coll en declaracions als mitjans en una visita a Son Gotleu i ha afegit que és "la situació és intolerable", per la qual cosa necessita un pla especial "immediat". "Si Fila decideix actuar, aquí estarem nosaltres per recolzar-lo", ha afegit Coll.

Coll ha proposat un "pla de xoc" en el qual es coordinin accions de reforç en la neteja i seguretat i que es complementin amb mesures de calat social.

El regidor ha considerat que és "una qüestió de voluntat, de voler fer les coses", ja que l'Ajuntament té els mitjans per a això i "es tracta que l'alcalde es comprometi i fixi prioritats". "Accions, no paraules, és així de senzill. Hi ha mitjans i alternatives per dur-ho a terme", ha sostingut.

Així mateix, ha criticat que, en els últims quatre anys, les actuacions dirigides a mantenir la neteja de la ciutat o a garantir la presència policial "han estat insuficients" i ha mantingut que "si aquestes deficiències s'han sofert al centre de la ciutat, han estat notables a les barriades, especialment a la perifèria de Palma".

"Amb aquest escenari només queda treballar per i per als ciutadans. Una gestió eficient i compromesa seria el primer pas per avançar i aconseguir millores, un rumb que Vox intentarà per tots els mitjans que segueixi l'actual Pacte de Cort", ha conclòs Coll.