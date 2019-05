El futur CEIP de Sa Pobla entrarà en funcionament el curs 2021-2022, segons preveu el Govern

Publicado 22/5/2019 14:40:47 CET

El Consell de Govern d'aquest divendres aprovarà la declaració d'interès autonòmic de la nova escola de Sa Pobla

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

El futur CEIP de Sa Pobla entrarà en funcionament el curs 2021-2022, segons la previsió realitzada pel conseller d'Educació i Universitat, Martí March, aquest dimecres durant la seva visita a les instal·lacions del Parc de Can Cirera Prim, que acollirà durant el curs que ve a l'alumnat de manera provisional.

March ha explicat que aquest divendres s'aprovarà en el Consell de Govern la declaració d'interès autonòmic de la nova escola de Sa Pobla, de manera que es pugui iniciar tota la tramitació que permeti la construcció del centre.

A més, ha afirmat que des del "principi" el Govern ha estat "conscient de la necessitat urgent" d'un nou CEIP a Sa Pobla i ha aprofitat per agrair "la col·laboració" de l'ajuntament i dels docents i famílies del municipi.

D'altra banda, ha explicat que s'han previst diverses intervencions a Can Cirera Prim abans de l'inici de curs. El projecte ja està sent elaborat per l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec). D'aquesta manera, l'escola matinera i el menjador es faran al CEIP Sa Graduada, que està molt prop de Can Cirera Prim.

A la trobada han assistit a més de March, l'alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, així com el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, diferents regidors del consistori, entre els quals es troba la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, els representants de les Amipa i dels equips directius dels centres educatius de Sa Pobla.