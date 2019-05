Galmés assegura que el PP crearà un pla d'ampliació d'instal·lacions esportives

Publicado 14/5/2019 13:58:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assegurat que, si governa després dels comicis del 26 de maig, els 'populars' crearan un pla d'ampliació per explotar instal·lacions esportives per a residents que també "puguin convertir-se en reclam turístic", segons ha informat el partit en una nota.

Així mateix, Galmés ha avançat que el PP "contempla" inversions de més d'1 milió d'euros per a instal·lacions esportives com les de San Fernando a Palma.

"Quan presideixi el Consell de Mallorca, els ajuntaments podran acollir-se a un Pla de subvencions dirigides al patrocini d'esdeveniments esportius de diferents nivells per potenciar activitats esportives locals, insulars, autonòmiques i internacionals", ha afegit el 'popular'.

D'altra banda, Galmés ha avançat que el PP impulsarà la col·laboració pública i privada en instal·lacions esportives "infrautilitzades" per al seu ús per part de "grups de turistes" com a via de potenciació del "turisme de qualitat".

A més, ha proposat la implantació de programes de promoció esportius per a infància i famílies i el llançament d'un programa "competitiu" perquè els escolars de Mallorca competeixin fora de l'Illa. També ha plantejat l'activació de programes d'activitat física per a persones majors i nous programes esportius per a instituts i de "lluita" contra el sedentarisme.