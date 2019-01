'Gènova' recrimina a Bauzá les "crítiques injustificades" al PP i atribueix la seva marxa a que no repetia com a senador

Publicado 23/1/2019 13:28:32 CET

Va mantenir una xerrada amb Cosidó, després de fer pública la seva decisió en els mitjans de comunicació, i li va explicar les seves discrepàncies amb el partit

La direcció nacional del PP ha enlletgit aquest dimecres a l'expresident de Balears, José Ramón Bauzá, les seves "crítiques injustificades" a la política lingüística del partit i que ni tan sols havia exposat en els òrgans interns, segons han assenyalat fonts de la direcció nacional, que atribueixen la seva marxa al fet que no anava a repetir com a senador després de les autonòmiques de maig.

Bauzá ha anunciat que es dóna de baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del Grup Popular per Balears a través d'una carta remesa als mitjans de comunicació. En aquesta missiva, acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar" i diu que no pot seguir en un partit que li és "impossible de votar".

A més, Bauzá carrega durament contra la política lingüística del PP balear que dirigeix el president de la formació, Biel Company, i acusa el partit de promoure l'adoctrinament. Es tracta d'un extrem amb el qual 'Gènova' "no està ni pot estar d'acord", subratllen fonts de l'adreça del PP. "Això és absolutament fals", diuen des de la direcció nacional de Pablo Casado.

NO VA EXPRESSAR LES SEVES CRÍTIQUES A FÒRUMS INTERNS

Segons fonts del PP nacional, hagués bastat amb que Bauzá hagués "escoltat amb major deteniment el discurs" de Pablo Casado a la Convenció Nacional per haver-se donat compte que, si per alguna cosa es caracteritza l'adreça de partit, és per "la defensa del castellà".

En aquest conclau, celebrat el cap de setmana passat a Madrid i en el qual va estar present el propi Bauzá, el líder del PP va dir que impulsarà una llei que "garanteixi l'ensenyament en castellà a tota Espanya i eradiqui l'adoctrinament nacionalista i el dogmatisme d'esquerra".

A més, destaca que el Grup Popular ha presentat una proposició no de llei al Congrés en la qual insta el Govern a "promoure una legislació bàsica que garanteixi l'exercici del dret constitucional a l'ús del castellà a tota Espanya" i en la qual es reclamen mesures per "eliminar tota imposició d'una llengua com a font de discriminació".

Per tot això, encara que 'Gènova' diu que "accepta" la marxa de Bauzá, recalca que no pot "acceptar unes crítiques injustificades" que, a més, ni tan sols s'havien expressat en els òrgans i fòrums interns del PP, han afegit fonts de la direcció nacional. Després d'admetre que la seva sortida és "una mala notícia", li agraeix "tot el que ha fet" i li desitja "el millor d'aquí d'ara endavant".

ES QUEDAVA FORA DE LES LLISTES

Bauzá és senador autonòmic, triat pel Parlament balear, per la qual cosa el seu càrrec quedava en l'aire amb les eleccions autonòmiques de maig. És el PP balear el que decideix a qui tria com senador en representació de la comunitat autònoma d'acord amb el nombre d'escons que li corresponguin, i hi cap fins i tot la possibilitat que el PP no aconsegueixi senador autonòmic al maig.

La comunitat de Balears compta amb dos senadors autonòmics que, fins ara, s'han repartit entre el Partit Socialista i Partit Popular però no està clar si aquest mateix repartiment es reproduirà en els comicis del 26 de maig.

De fet, fonts de la direcció nacional del PP consultades per Europa Press han atribuït la seva marxa al fet que no anava a repetir com a senador autonòmic després dels comicis de maig. D'aquesta forma, abans que el partit li deixés fora, ell ha decidit anar-se'n.

CONVERSA AMB COSIDÓ

José Ramón Bauzá ha acudit a primera hora d'aquest dimecres al despatx del portaveu del Grup Popular, Ignacio Cosidó, però al no trobar-ho s'ha marxat sense comunicar-li la seva decisió de deixar la seva acta de senador.

Per tant, l'adreça del Grup Popular a la Cambra alta ha conegut la notícia a través dels mitjans de comunicació. Posteriorment, Cosidó ha aconseguit parlar amb ell sobre la seva marxa i en aquesta conversa li ha explicat que té discrepàncies amb la direcció regional però també amb la nacional per recolzar al PP balear, segons han indicat fonts 'popular' a Europa Press.