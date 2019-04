El GOB demana a Armengol que reclami la gestió de Cabrera davant el Govern

Publicado 24/4/2019 12:17:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grup ecologista GOB ha instat aquest dimecres a la presidenta del Govern, Francina Armengol, a reclamar la gestió del Parc Nacional de Cabrera davant el Govern d'Espanya després de la seva recent ampliació.

Així s'ha expressat el GOB en un comunicat en el qual lamenta que la "bona notícia" de l'ampliació s'hagi vist "enfosquida pels moviments realitzats per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (OAPN)", dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i responsable de la Coodinación de la xarxa de parcs nacionals.

Segons ha publicat 'Última Hora', OAPN pretén gestionar el nou espai per entendre que no hi ha "continuïtat ecològica demostrada" entre les zones terrestre i marina protegides.

Segons el GOB, la "tensió" entre les administracions autonòmica i estatal es "va evidenciar" en una reunió del Patronat del parc el passat 11 de març, quan es va posar sobre la taula la discussió sobre el model de gestió a partir d'ara.

L'entitat ecologista ha precisat que mentre els tècnics del Ministeri advocaven per crear una nova estructura organitzativa, el conseller de Medi ambient, Vicenç Vidal, i el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, es van oposar a la creació d'una estructura paral·lela de gestió.

Així, els tècnics del Ministeri defensen la seva potestat per gestionar l'àrea ampliada amb l'argument de falta de continuïtat ecològica entre el parc original i la zona ampliada, mentre que per part de la Conselleria s'argumenta que aquesta continuïtat existeix, i que per tant la gestió de la zona ampliada ha de ser assumida per l'actual equip gestor, segons ha informat el GOB.

Pel GOB, "seria un greu pas enrere i un greu error" que al parc nacional existissin "dues estructures paral·leles de gestió, amb tots els problemes que això pot suposar".

Per això, "abans que s'avanci en el despropòsit", des del GOB han reclamat a Armengol que realitzi "urgentment" les gestions a Madrid "per reconduir la situació i promoure que la gestió de la zona ampliada, amb la dotació dels nous recursos necessaris, es realitzi sota l'actual estructura", dirigida des de la Conselleria de Medi ambient i en coordinació amb el Ministeri, "tal com s'estava gestionant el parc nacional des que la CAIB va assumir la gestió exclusiva".