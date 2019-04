El Govern ha abonat 30,4 milions en ajudes i actuacions de reparació de danys per les inundacions del Llevant

Publicado 9/4/2019 12:54:43 CET

El Govern ja ha abonat 30,4 milions d'euros en ajudes per a particulars, empreses i ajuntaments afectats i, així mateix, en actuacions de reparació de danys i d'infraestructures públiques per a pal·liar els danys produïts per les inundacions del 9 d'octubre passat a la comarca del Llevant de Mallorca.

En un comunicat emès per presidència, s'ha informat que s'ha actuat en 172 quilòmetres (km) de torrents de la comarca, s'han reparat 26,5 km de murs i s'han retirat 2.200 tones més de residus.

A més, s'ha concretat que el Govern ja ha resolt prop de 1.000 expedients de pagament d'ajudes a particulars i empreses a través de les diverses línies habilitades, així com l'abonament de les subvencions concedides als ajuntaments dels municipis afectats, per un import global de 11,27 milions d'euros.

També s'ha tramitat el pagament de 19 milions en actuacions de reparació de danys en infraestructures i zones de competència autonòmica i, en concret, els expedients resolts de pagament d'ajudes a particulars i empreses arriben actualment a 957 i suposen una quantia de 8.006.738 euros.

Respecte als beneficis fiscals, les mesures establertes pel Govern i pel Govern de l'Estat suposen que els contribuents que han rebut ajudes públiques --estatals, autonòmiques o locals-- per a pal·liar els danys produïts per les inundacions en el Llevant poden aplicar exempcions i deduccions.

En aquest sentit, no han de tributar l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) en el cas de rebre ajudes per l'import del cost de la reparació dels danys i, en cas que les ajudes superin el cost de la reparació, només han de declarar aquesta part.

A més, les persones o empreses perceptores d'ajudes poden aplicar altres beneficis fiscals, com les exempcions de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de les taxes de trànsit, i les empreses i les explotacions agràries es poden beneficiar d'una reducció de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).