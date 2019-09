El Govern amplia el servei 24 hores d'atenció a víctimes de violències masclistes

Publicado 23/8/2019 17:13:20 CET

L'any 2018, el servei va atendre a més de 2.800 persones via telefònica

El servei 24 hores d'atenció social i acompanyament a les víctimes de violències masclistes comptarà amb quatre professionals més a partir de 2020 i ampliarà els serveis que ofereix durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, en roda de premsa després del Consell de Govern, on ha explicat que la mesura respon a "atendre el risc d'agressions sexuals en l'època estival".

Per a això, el pressupost destinat a l'Institut Balear de la Dona s'incrementarà un 50 per cent, de manera que es passarà dels 385.000 euros actuals a 588.386 euros anuals.

Així, l'actual plantilla de deu persones passarà a una plantilla de catorze. D'aquesta manera, es podrà oferir un servei establert en el Protocol d'actuació i el Pla contra la Tracta de Dones i Nenes amb Finalitats d'Explotació Sexual i d'Abordatge a la Prostitució.

S'inclou un augment en l'horari d'acompanyaments presencials durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, que s'ampliarà amb un torn de nit en cadascuna de les illes.

En concret, es contractarà dues persones més a l'illa de Mallorca, una a Eivissa i una a Menorca. D'aquestes noves contractacions, una és a jornada completa i les tres restants estaran destinades a realitzar els acompanyaments en horari nocturn durant l'estiu a les tres illes.

Segons Costa, amb aquest reforç "es podrà cobrir d'una forma més adequada l'atenció a les víctimes d'agressions sexuals, que normalment es produeixen en horari nocturn". També aquestes mesures "afavoriran una millora de l'atenció a les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual".

Així mateix, també s'ampliarà l'horari d'atenció als professionals que sol·licitin informació o assessorament específic sobre violència masclista durant les 24 hores. A més, el servei 24 hores també oferirà suport psicològic a la dona víctima de tractades del primer moment i, si és necessari, de forma presencial.

DADES DE 2018

Costa ha explicat que l'any 2018 es van atendre a 2.823 dones via telefònica i 346 van ser assistides personalment. "La mesura és una intervenció per dia", ha valorat Costa, que ha afegit a més que des de principi d'any s'han atès a 2.091 persones per telèfon i s'ha assistit a 194 persones.

TRANSPORT GRATUÏT DE VÍCTIMES

Una altra de les novetats és que l'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició del personal tècnic d'acompanyament presencial un mètode de transport per poder realitzar l'acompanyament a la víctima.

EL GOVERN CONDEMNA EL CAS D'ATROPELLAMENT DE MENORCA

Finalment, Costa ha volgut condemnar públicament el cas de violència de gènere que es va dur a terme aquest dijous a Menorca, on una dona va resultar ferida de gravetat en ser atropellada per la seva parella sentimental.