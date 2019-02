El Govern celebra l'aprovació de la revisió del Pla Hidrològic per corregir les deficiències detectades per la UE

Actualizado 8/2/2019 17:26:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb.

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha celebrat l'aprovació, aquest divendres en el Consell de Ministres, de la revisió anticipada del Pla Hidrològic de les Illes Balears (2015-2021). Amb això, es compleix el compromís de corregir "les deficiències detectades" pels tècnics de la Unió Europea (UE), han explicat.

Des d'aquest departament de l'Executiu autonòmic, han remarcat que el Govern espanyol va incomplir el calendari del cicle de planificació hidrològica (2009-2015) en aprovar els plans de les comunitats autònomes entre 2013 i 2014, quan s'havien d'aprovar en el 2009.

Per evitar una sanció, es va acordar amb la Comissió Europea que es compliria el termini previst del segon cicle de planificació (2015-2021) tenint en compte les deficiències detectades per Brussel·les.

MASSES D'AIGUA SUBTERRÀNIA AMB SOBREEXPLOTACIÓ

En el cas concret del Pla Hidrològic Balear, els tècnics de la Comissió Europea van censurar l'absència d'actualització de l'estudi de pressions i avaluació dels costos del cicle integral de l'aigua; la falta de seguiment de les masses d'aigua superficials; la insuficiència de mesures de reducció de nitrats en les masses subterrànies i de recuperació de costos i la falta de mesures de protecció de les masses d'aigua subterrània amb sobreexplotació.

Així, han explicat que el pla tramitat per l'equip de govern anterior no donava resposta a aquestes demandes, "especialment les relatives a la protecció dels aqüífers amb sobreexplotació", per la qual cosa l'equip actual va acordar dur a terme una revisió anticipada del pla.

En la revisió del pla que aquest divendres s'aprova definitivament s'han incorporat les manques detectades en l'anterior. Destaquen, en aquest sentit, la revisió de l'estat de les masses d'aigua subterrànies i la seva protecció efectiva.

D'aquesta manera, es contempla la prohibició de noves extraccions en els aqüífers amb sobreexplotació o en aigües subterrànies salobres. Es regulen, a més, les distàncies a la línia de costa de pous d'extracció d'aigua salina.

La protecció de les aigües subterrànies es garanteix, també, amb mesures de gestió de la demanda com l'obligació d'utilitzar aigua dessalada per a ús urbà als nuclis on no es compleixen els requisits mínims sanitaris amb accés a la xarxa en alta del Govern.

Cal estacar, també, la redacció del Pla de Gestió d'Ús Sostenible de l'Aigua Municipal -ja previst en el Pla de Sequera- i les mesures de protecció per contaminació per nitrats provinents de la urbanització difusa exigint rendiments als sistemes autònoms de depuració (fosses sèptiques) en funció de la vulnerabilitat del mitjà.

A més, la revisió del Pla aprova definitivament la cartografia de les zones humides naturals i identifica les potencials, la qual cosa garanteix la seva protecció. En el cas concret de l'Albufera es preveu que els excedents actuals de l'aqüífer que alimenta les seves fonts Ufanes es reservin perquè arribin a l' Albufera directament o indirectament.

INVERSIONS PER VALOR DE 1.090 MILIONS D'EUROS

Les inversions previstes per l'actual cicle de planificació 2015-2021 són de 1.090 milions d'euros. El 64 per cent del finançament del Pla provindrà de l'administració autonòmica, mentre que el 26 per cent correspondrà a l'administració local i el 7 per cert a l'estat. El 3 per cent restant correspon a particulars.

De les 354 mesures previstes, la major part, 127, corresponen a mesures de sanejament i depuració, que impliquen una inversió de 489 milions d'euros. També destaquen les mesures de protecció de la qualitat de les aigües, que representen una inversió de 275 milions.