El Govern celebra a Menorca les IV Jornades de Cultura Popular i Tradicional de Balears

Publicado 3/5/2019 14:27:04 CET

MENORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

La quarta edició de les Jornades de Cultura Popular i Tradicional de Balears organitzades per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports s'han iniciat aquest divendres en el Museu de Menorca.

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha presidit l'acte de benvinguda a les jornades i durant la seva presentació ha recordat que l'última sessió parlamentària de la legislatura es va tancar amb l'aprovació de la llei de salvaguarda del patrimoni immaterial de Balears.

"La cultura popular és l'ànima, la identitat, l'ADN del poble, són els trets que ens defineixen com a comunitat, com a poble, com a país, i que ens permet conèixer la nostra identitat, les particularitats illa per illa, però també els nostres vincles amb les terres germanes", ha apuntat la Tur.

El tema central de les jornades d'aquest any és conèixer i analitzar la participació de la societat civil, la divulgació i la promoció de la cultura popular i tradicional i el patrimoni cultural immaterial a Balears. Els portadors, l'associacionisme, les entitats, els mitjans de comunicació, les xarxes socials, les noves formes de participació i divulgació seran objecte d'anàlisi.

Igual que en anys anteriors, participen, com a ponents, una desena d'especialistes illencs i de fora de Balears.