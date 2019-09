El Govern central dóna llum verda al Centre del Mar de Maó com a centre de referència nacional de l'àrea nàutica

Publicado 13/9/2019 18:45:51 CET

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el Reial decret pel qual es descriu com a centre de referència nacional de formació professional a l'àrea de nàutica el Centre de la Mar de Maó.

Aquesta qualificació, realitzada conjuntament pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el d'Educació i Formació Professional, se suma a l'aprovada el passat dia 30 d'agost, quan es va reconèixer com a centre de referència nacional a l'àrea d'atenció social el centre de Formació Professional de Son Llebre, a Marratxí.

El Govern ha celebrat l'aprovació del Reial decret, ja que "suposa un reconeixement a tot el treball fet en aquests últims anys per part de l'executiu autonòmic perquè el centre de Maó tingui aquest reconeixement".

Els centres de referència nacional es caracteritzen per programar i executar accions de caràcter innovador, experimental i formatiu en matèria de formació professional que serveixin de referent al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i per al desenvolupament de la Formació Professional, i tenen implantació en totes les comunitats autònomes.

Així, els centres de referència nacional estan pensats com a centres d'innovació en la formació professional de cadascun dels àmbits amb la missió de liderar el disseny de la formació del sector, incorporant als continguts curriculars oficials els avançaments tecnològics del sector de manera que s'actualitzen els continguts, experimentant en noves metodologies pedagògiques i coordinant la formació dels professors en tot l'Estat.

El centre de referència de cada àrea és únic en tot l'Estat i rep un finançament especial per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per desenvolupar aquest full de ruta d'abast estatal.

La declaració del Centre de la Mar com a centre de referència permetrà disposar d'aquest centre nacional d'innovació en nàutica, la qual cosa suposa un element clau per al desenvolupament d'un sector estratègic i emergent com la nàutica, que diversifica i desestacionalitza l'economia illenca, alhora que genera llocs de treball de qualitat.

El Centre de la Mar és un centre de formació de titularitat del Servei d'Ocupació de Balears (SOIB) que des de fa un any funciona ja com un Centre Integrat de Formació Professional i, per tant, agrupa la formació professional reglada i la formació professional per a l'ocupació.

S'imparteix formació reglada en manteniment i reparació d'embarcacions nàutiques i sector maritimopesquer, a més de la formació dual en nàutica i la formació ocupacional que ofereix el SOIB. Amb la declaració com a centre de referència el Centre de la Mar ja tindrà desplegades totes les funcions amb les quals es va dissenyar des de la seva posada en funcionament.