El Govern contractarà cinquanta infermeres gestores de casos per atendre a pacients crònics

Publicado 4/6/2019 14:58:20 CET

A Balears, hi ha deu mil persones que estan identificades com a pacients crònics complexos

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut disposarà a finals de 2019 de cinquanta infermeres gestores de casos incorporades als centres de salut i hospitals de Balears com a professionals de les unitats d'atenció a pacients crònics, segons ha informat la conselleria de Salut.

Cinc de les infermeres s'incorporaran en els propers mesos a l'Àrea de Salut Mental, dues ho faran a l'atenció primària, una a l'Hospital Universitari Son Espases i una a l'Hospital Universitari Són Llàtzer. Així, les noves incorporacions se sumaran a les 45 infermeres gestores de casos que ja treballen en atenció primària i als hospitals de Son Espases, Son Llàtzer, Manacor, Hospital Comarcal d'Inca, Mateu Orfila, Can Misses, Joan March, Hospital General i Sant Joan de Déu.

ATENCIÓ A LA CRONICITAT

La Conselleria ha assenyalat que la contractació d'infermeres gestores de casos com a professionals de les unitats d'atenció a pacients crònics és "un pas més en l'aposta per la cronicitat" del Servei de Salut.

En aquest sentit, la població major de 65 anys representava prop del 17,3 per cent del total de la població balear el 2011, un fet associat a l'augment de la pluripatologia i de la discapacitat. De fet, una de les característiques dels pacients crònics és la coexistència de diferents malalties cròniques i, a Balears, hi ha deu mil persones que estan identificades com a pacients crònics complexos.

Cal recordar que el Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques (2016-2011) que, entre d'altres, planteja un canvi del model sanitari per millorar l'atenció que s'ofereix a les persones que pateixen malalties cròniques i a les seves persones cuidadores.

Precisament aquest dimarts ha tingut lloc una jornada de treball de gestores de casos a Son Espases per fer balanç sobre la implementació del projecte i prioritzar els nous impulsos i accions dels propers anys.