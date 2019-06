El Govern convoca ajudes d'inclusió social i d'esport femení

Publicado 4/6/2019 13:53:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha publicat en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) les línies d'ajuda per recolzar accions d'inclusió social i per a l'esport femení per a l'any 2019.

Segons han concretat des de la Conselleria, la convocatòria d'aquestes ajudes té un triple objectiu, atorgar ajudes a projectes destinats a la integració social de nens i de joves en risc d'exclusió social a través de la pràctica esportiva continuada, o a projectes d'esport adaptat, organitzats per associacions sense ànim de lucre.

D'altra banda, també subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a Balears i, finalment, subvencionar als clubs esportius de les Illes amb equips femenins i mixts d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin Balears, durant la temporada esportiva 2018-2019.

La dotació de la convocatòria és d'un màxim de 180.000 euros, augmentant així la partida destinada a la passada convocatòria que era de 140.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors des d'aquest dimecres.

Finalment, han conclòs que és la tercera edició d'aquestes ajudes que reflecteix "l'aposta política del Govern per fomentar l'esport femení i l'esport com a eina d'inclusió social".