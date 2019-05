El Govern convoca vint ajudes de 1.500 euros a l'excel·lència de l'alumnat de grau de Balears

Publicado 13/5/2019 14:25:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

La conselleria d'Educació i Universitat ha convocat vint ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica, dotades amb 1.500 euros cadascuna, per a l'alumnat de Balears que hagi finalitzat els estudis de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2017-2018, segons ha informat la Conselleria en una nota.

En total s'ofereixen vint ajudes, quatre per cada branca de coneixement, que es podran sol·licitar fins al 16 de juliol. Les beques es dirigeixen alumnat universitari amb domicili a Balears i amb mitjanes acadèmiques excel·lents durant els cursos 2017-2018.

En aquest sentit, les notes mitjanes a acreditar han de ser igual o superior a 9 en la branca d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques; 8,5 punts o superior en la branca de Ciències; 8,75 punts en la branca de Ciències de la Salut; i una nota mitjana igual o superior a 8,25 punts en la branca d'Enginyeria o Arquitectura.

Així mateix, la cartera dirigida per Martí March ha detallat que la convocatòria és incompatible amb les beques per a la mateixa finalitat i amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitats públiques o privades.

AJUDES A ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

D'altra banda, la Conselleria ha assenyalat que enguany s'implanten tres ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnat de Balears que hagi finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018, convocatòria a la qual es destina un màxim de 4.500 euros.

En aquest cas, per tal que un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda es valorarà la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència d'acord al sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1614/2009.

Així, les valoracions de cadascuna de les diferents qualificacions seran aprovat (5,0-6,9), notable (7,0-8,9), excel·lent (9,0-10) i matrícula d'honor (nota igual o superior a 9 més menció).