El Govern declara d'urgència actuar en el talús del penya-segat del port de Porto Cristo i autoritza les obres

Actualizado 1/2/2019 15:22:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarat aquest divendres la urgència d'actuar en el talús del penya-segat de la ribera sud del port de Porto Cristo i, per tant, ha autoritzat a Ports de Balears (PortsIB) les obres necessàries per evitar riscos per despreniments. La previsió és que aquestes obres comencin al març posat que el projecte ja està redactat.

Així ho ha anunciat durant una roda de premsa la portaveu del Govern, Pilar Costa. L'acord del Consell de Govern era necessari perquè Ports IB pugui substituir les competències municipals. L'Ajuntament de Manacor està d'acord què sigui aquesta entitat qui es posi al capdavant de la intervenció.

La superfície total del tram esquerdat és de 1.171,75 metres quadrats, dels quals 436,75 m2 són domini públic portuari -que coincideix amb la concessió administrativa atorgada el 30 d'abril de 2007 al Club Nàutic de Porto Cristo- i l'altra part (735 m2) són terrens d'àmbit municipal.

Atenent els informes presentats, el Govern entén que les obres d'intervenció al penya-segat de Porto Cristo "tenen caràcter urgent i són d'interès públic excepcional per motius de seguretat" i també "per garantir la prestació normal dels serveis portuaris".

En virtut d'aquest acord, Ports IB tindrà potestat per ocupar temporalment els terrenys necessaris per dur a terme l'actuació, per dictar ordres dirigides als propietaris dels terrenys privats afectats i també per adoptar mesures de protecció, senyalització i vigilància. Posteriorment, el Govern podrà exigir a l'Ajuntament les quantitats que es derivin de l'execució.