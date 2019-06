El Govern destaca que al maig "un de cada quatre llocs de treball" s'ha creat a Balears

Publicado 4/6/2019 13:18:58 CET

Indiquen que el nombre d'aturats que no cobra cap mena de prestació "encara" és molt elevat

El conseller de Treball, Comerç i Indústria en funcions, Iago Negueruela, ha destacat aquest dimarts que "un de cada quatre ocupacions" creades a Espanya és de Balears, on al maig s'han registrat 557.469 afiliacions a la Seguretat Social, en un mes en el qual es torna a aconseguir, segons ha ressaltat, un "màxim històric".

En roda de premsa, Negueruela ha dit també que a pesar que es mantingui la "creació d'ocupació" i s'"intensifiqui", respecte a l'atur, el nombre d'aturats que no cobra cap tipus de prestació "encara" és molt elevat (20.730 persones).

Sobre l'atur, el director general d'Ocupació i Economia, Llorenç Pou, ha ressaltat també que segueix la "reducció" de la seva taxa i ha asseverat que s'està arribant a homogeneïtzar amb "taxes europees de països avançats".

En aquest sentit, Negueruela ha apuntat que la taxa d'atur administratiu a les Illes "és del 6,5% enfront del 13% estatal". Segons ha explicat, això implica que "com més ens apropem una taxa administrativa del 5%, les diferències seran menors" perquè "s'estarà en un cicle normalitzat d'una economia més avançada".

Tant Negueruela com Pou han ressaltat també "el màxim històric" de les afiliacions en l'hostaleria, que aconsegueix les 136.408 persones. Aquesta xifra suposa 26.691 afiliacions més (24,3%) que el maig de 2015 (109.717). "S'ha produït un canvi estructural en les xifres de maig", ha valorat Pou.

El director general ha dit, a més, que encara que Balears és la comunitat que acumula major creació d'ocupació en els últims anys (20,02% entre 2015 i 2019 enfront del 13,1% del conjunt espanyol), segueix mostrant una "alta taxa de generació d'ocupació".

"S'HAN CREAT 90.000 OCUPACIONS DURANT AQUESTA LEGISLATURA"

Sobre això, Negueruela ha dit que s'han creat "90.000 llocs de treball en la legislatura", sent així "una de les legislatures en les quals més ocupació s'ha creat en la història recent".

A més, segons Pou, "la bona xifra laboral de maig" apunta a la continuació del "dinamisme" del PIB en la Comunitat en el segon trimestre de 2019.

Respecte a la qualitat de l'ocupació, Pou ha dit que es tracta del tretzè mes consecutiu en què tota la nova ocupació és indefinida. "És una tendència consolidada, no puntual", ha assegurat. Així mateix, gairebé tota la generació neta d'ocupació a l'abril --l'última xifri disponible-- és en llocs de treball a temps complet.

D'aquesta manera, la taxa de parcialitat segueix baixant i Balears experimenta una reducció de 3,5 punts des de 2015. Negueruela ha valorat que mentre la taxa de les Illes ha baixat des del 20,1% en 2015 al 16,6% en 2019, la del conjunt de l'Estat segueix estant en xifres similars a les de 2015, al voltant del 24%.

Per illes, l'atur s'ha reduït interanualment a Menorca i Formentera, un 1,6% i un 6,4%, respectivament. A Mallorca, l'atur cau un 0,5% i a Eivissa augmenta un 1,1%.

Pou ha manifestat que malgrat la bona conjuntura, la xifra de 38.897 aturats segueix sent "massa elevada" i ha posat l'accent que s'ha de seguir treballant per millorar les xifres d'aturats de llarga durada (12.196 persones, el 31,3% del total) i el de persones que no cobra cap tipus de prestació.

El percentatge d'aturats sense prestació per illes és de 53,6% a Mallorca; 54% a Menorca; 49,9% a Eivissa i 56,8% a Formentera.