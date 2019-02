El Govern destina 28 milions a rehabilitar zones naturals i gestionar residus al Llevant

Publicado 31/1/2019 13:47:42 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha declarat aquest dijous que la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca destinarà un total de 28,2 milions d'euros a la rehabilitació d'espais naturals i gestió de residus a la comarca del Llevant per continuar amb la intenció de l'Executiu autonòmic de "restablir la normalitat" en "totes les qüestions", després de les inundacions del passat 9 d'octubre en aquesta comarca.

En declaracions als mitjans després de la visita al punt de residus i al Torrent d'en Begura de Saumà a Sant Llorenç amb el conseller Vicenç Vidal, Armengol ha detallat que, des del Govern, es pretén ajudar les persones i refer els paisatges, torrents i infraestructures i ha apuntat que, en aquest sentit, des de desembre "ja s'han invertit set milions amb crèdits extraordinaris" per restituir els torrents afectats.

En un comunicat emès per aquesta Conselleria, s'ha concretat que des de desembre s'han gestionat un total de 850 tones de residus i, des de la Direcció Heneral de Residus, inicialment es van fer unes supervisions tècniques "en feina de camp" que ara s'executen amb la retirada i separació per tipologia dels mateixos residus.

Vidal ha volgut remarcar que "tot i que queda per buidar els punts d'apilament, la quantitat portada a abocador és petita" el que suposa que, "amb aquestes xifres es dóna una idea de l'esforç realitzat en la separació i la gestió dels residus des del moment en que es recullen".

Pel que fa a la rehabilitació d'espais naturals, s'ha recordat que les inundacions van provocar "trencaments de murs i obres de fàbrica, arrossegaments de vegetació i restes d'obres a les lleres i danys considerables en les finques confrontants", entre altres.

La zona afectada correspon a les conques dels torrents compresos entre els torrents de ca Na Borges i ca Amer, que tenen una longitud aproximada de 185 quilòmetres, dels quals s'estima que un centenar es troben afectats.

En aquest sentit, s'ha recordat que "un mes després de l'episodi torrencial, el 16 de novembre, la Conselleria va dictar una resolució per escometre les obres d'emergència per un valor de 25.598.422 euros" per a l'assistència tècnica i la coordinació ambiental de les obres.

Les actuacions consisteixen en la neteja i restauració de la capacitat de drenatge de les lleres dels torrents i zones limítrofes, la restauració de murs i estructures que hagin quedat descalçades o en situació precària i la retirada i separació de residus de les lleres.

Així mateix, des de la Conselleria han apuntat que "tot i que no ha estat objecte de la visita", també s'estan fent actuacions d'emergència per la reparació, condicionament i millora de 31,5 km de camins de les finques públiques del Llevant, a Artà.

En aquest sentit, hi ha prevista la inversió de 2,5 milions d'euros per a la reparació de camins i espais naturals protegits al Llevant, dels quals ja s'han executat 250.000 euros.

L'objectiu general d'aquestes actuacions és la reposició dels camins i, l'objectiu específic és que, amb aquesta restauració, els camins siguin transitables tant per a un vehicle lleuger com per una autobomba d'extinció d'incendis forestals.

A la visita d'aquest dimecres també han assistit, a part d'Armengol i Vidal, el director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó; l'alcalde de Sant Llorenç des Cardassar, Mateu Puigròs; la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau i el cap de servei de Construcció de la Direcció general de Recursos Hídrics, Josep Morell.