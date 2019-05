El Govern dóna a conèixer l'oferta de gastronomia i cicloturisme a periodistes estrangers

Publicado 28/5/2019 10:31:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

L'Agència d'Estratègia Turística de Balears ha organitzat diverses visites per a donar a conèixer l'oferta de gastronomia i cicloturisme a dos grups periodistes estrangers que han visitat Mallorca en els últims dies per a conèixer, així mateix, els projectes finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), segons ha informat la conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

D'una banda, dos periodistes de la revista alemanya 'Tour Magazin, especialitzada en cicloturisme, han visitat la finca d'Es Canons d'Artà, adquirida a través del ITS. Així mateix, els visitants han conegut el projecte de senyalització de vies ciclistes a Mallorca.

D'altra banda, periodistes i agents de viatges de Dinamarca, Noruega i Finlàndia han participat en un 'presstrip' en el qual han visitat el cultiu i la producció d'aliments locals i el Mercat de l'Olivar de Palma, entre altres.