El Govern engega el Pla Estratègic de Cronicitat per atendre a 10.000 pacients crònics a Balears

Publicado 11/4/2019 17:17:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha explicat aquest dijous que el Pla Estratègic de Cronicitat compta ja amb 78 llits per a pacients crònics en les unitats dels hospitals de Mallorca i, a més, ha detallat que, a dia d'avui, existeixen unes 10.000 persones identificades com a pacients amb malalties cròniques complexes a Balears.

Així ho ha explicat la consellera de Salut, Patricia Gómez, en la I Jornada de Cronicitat de Balears celebrada aquest dijous a l'Hospital de Son Espases. En aquest sentit, el Govern ha creat 24 llits per a pacients crònics avançats a Son Espases, 20 a Son Llàtzer, 20 a l'Hospital d'Inca i 14 llits a l'Hospital de Manacor.

"El Pla ha suposat un canvi en els circuits assistencials, una inversió important en infraestructures i un increment de recursos humans", ha explicat Gómez, qui ha detallat que l'Executiu ha format a 2.000 professionals dels centres de salut i dels hospitals d'aguts, a més d'incorporar 76 infermeres gestores de casos.

UNITATS DE MITJA ESTADA

D'altra banda, el Govern ha assenyalat que ha obert unitats de mitja estada per a convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives a l'Hospital General (98 llits), l'Hospital Joan March (98 llits), l'Hospital Verge de la Salut (25 llits) i a Sant Joan de Déu, centre integrat a la xarxa assistencial pública que disposa de 160 llits.

En actitud d'Atenció a la Cronicitat integra, així mateix, la recuperació de l'antic Hospital Son Dureta com a centre de referència per a pacients de mitjana i llarga estada en el qual es crearan 500 llits per atendre a pacients crònics. Aquest pla també preveu la creació d'un hospital a Felanitx per atendre a la població del llevant mallorquí, la recuperació de l'Hospital Verge del Toro a Menorca i la recuperació de l'antic Ca Misses (edifici J) para pacients crònics.