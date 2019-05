El Govern llança una campanya educativa sobre salut mental per a alumnes d'ESO i batxillerat

Publicado 15/5/2019 12:39:26 CET

Més de 200 alumnes d'ESO i batxillerat de quatre centres de Mallorca han participat en les càpsules educatives sobre salut mental que el col·lectiu Obertament Balears ofereix des del 15 de març a partir de la campanya 'Targetes contra l'estigma', que el Govern va llançar la tardor passada per a alumnes en edat escolar.

Segons ha informat la Conselleria de Presidència en un comunicat, les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) apunten que la meitat dels trastorns de salut mental comencen entorn dels 14 anys, però la majoria no es detecten ni es tracten.

"Per això és bàsic que durant la joventut i l'adolescència s'abordi aquesta temàtica i es pugui parlar d'emocions a l'aula", ha explicat Mar Abrines, tècnica i activista d'Obertament Balears i una de les protagonistes de la campanya del Govern.

"Fa uns anys era impensable parlar de salut mental en els instituts, també perquè era impensable que es parlés tan obertament d'això en la societat o que persones amb problemes de salut mental poguéssim participar d'una campanya i donéssim la cara i la veu per una causa", ha recordat Abrines.

Xavier Riera, de l'IES Berenguer d'Anoia, és un dels professors que s'han interessat per les trobades. "Com a tutor, veig que és una problemàtica que la gent sovint no sap afrontar", ha apuntat.

Segons la seva opinió, és "fonamental canviar l'enfocament quan es parla de salut mental i no tractar l'assumpte amb por ni amb compassió, sinó amb la mateixa naturalitat amb la qual es parla d'altres qüestions, per aconseguir així guanyar espais i normalitzar la situació".

L'alumnat que ha participat en les càpsules educatives, segons el Govern, ha valorat "molt positivament" la mesura. A més, la gran majoria considera que ha canviat la visió que tenia de les persones que conviuen amb els trastorns mentals, que afecten un 25 per cent de la població.

Obertament Balears és un projecte de 3 Salut Mental que compta amb el finançament de la Comunitat Autònoma de Balears mitjançant el 0,7 per cent de l'IRPF social.