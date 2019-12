El Govern es persona en el cas de la mort d'Elisabeth Pimentel a Menorca

Publicado 13/12/2019 14:50:47 CET

La víctima va ser trobada en un jacuzzi i en un primer moment es va pensar que havia estat una mort accidental

El Govern es persona a més en un altre cas per una presumpta agressió greu, també a Ciutadella

MENORCA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma a personar-se i exercir l'acció popular en el procediment penal iniciat davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Ciutadella en relació amb el cas de la mort d'Elisabeth Pimentel el 18 de juny de 2018.

Inicialment la mort de la dona, que va ser trobada en un jacuzzi, es va investigar com un accident, però el novembre passat, gairebé un any després del succés, la Policia va detenir a la seva parella com a sospitós d'haver-la assassinat. Segons un informe de l'Institut Balear de la Dona, podria constituir un delicte de violència contra les dones.

També s'ha autoritzat la personació contra un segon cas d'agressió a una dona a Ciutadella. En aquest cas, el mateix Jutjat número 2 de Ciutadella investiga una presumpta agressió greu a una dona per part de la seva parella, que podria constituir un altre delicte de violència contra les dones.

L'acord aprovat aquest divendres pel Consell de Govern és un pas necessari per a la personació de l'Advocacia, tal com disposa la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Balears.

En 2008 el Consell de Govern va adoptar l'acord pel qual s'autoritza a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma a personar-se com a acusació en tots els judicis penals per casos de violència exercida contra les dones a Balears en què s'hagin produït la mort o lesions greus de la víctima.

Aquest acord va conferir a la Conselleria competent en la matèria la facultat de notificar a l'Advocacia, amb un informe previ de l'Institut Balear de la Dona, les dades dels processos penals per casos de violència contra les dones en els quals s'ha de personar com a acusació popular.