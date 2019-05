El Govern presenta la campanya 'Renda Àgil 2019' per ajudar a fer la Declaració a 37 municipis de Balears

Publicado 6/5/2019 12:23:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha presentat aquest dilluns la campanya 'Renda Àgil 2019', que es posarà en marxa aquest dimarts 7 de maig i funcionarà fins el 28 de juny a través de 18 oficines de 37 municipis de Balears per apropar "l'Administració a la ciutadania" en la presentació de la Declaració de la Renda corresponent a l'exercici 2018.

Així s'ha expressat Cladera en una roda de premsa en la qual ha incidit en la "importància" que la ciutadania revisi les deduccions de la Comunitat Autònoma ja que el la pàgina web de l'Agència Tributària no aplica les deduccions autonòmiques. En aquest sentit, la directora de l'ATIB, Maria Antònia Truyols, ha apuntat que la deducció de fins a 600 euros per fill menor de 6 anys per despeses d'escoleta, educació infantil o menjador serà "la deducció que major impacte generi" ja que suposarà un cost d'uns 15 milions d'euros, segons Truyols.

La titular de la cartera d'Hisenda i Administracions Públiques ha explicat que, de les 18 oficines que es disposaran al servei de la ciutadania, 16 d'elles estan a Mallorca, una a Menorca i una altra més a Formentera.

"A elles s'afegeixen les oficines de l'Agència Tributària Estatal a Eivissa, Inca, Maó, Manacor i Palma, amb el que apropem el servei de la Renda Àgil a tota la ciutadania de Balears", ha destacat Cladera, qui ha subrallat la posada en marxa d'un punt d'informació i ajuda per fer la declaració a Sant Llorenç des Cardassar "degut a la tragèdia i catàstrofe" de les torrentadas d'octubre i els "beneficis fiscals" derivats de les ajudes concedides a la comarca.

18 DEDUCCIONS AUTONÒMIQUES

El servei entrarà en funcionament aquest dimarts 7 de maig i estarà disponible fins al proper 28 de juny per demanar cites prèvies, que s'aniran atorgant des del 14 de maig fins al 2 de juliol per confirmar esborranys de la declaració i ajudar a realitzar la declaració via web.

Per la seva banda, Truyols ha explicat les novetats en relació a les deduccions fiscals autonòmiques, com la deducció de fins a 600 euros per motius de conciliació del 40 per cent de les despeses d'escoleta, centre d'educació infantil, menjador i activitats extraescolars per a menors de 6 anys o la deducció per donacions a entitats del Tercer Sector del 25 per cent sobre una base màxima de 150 euros.

Altres de les deduccions a les quals s'ha referit Truyols han estat les deduccions aplicables a les persones afectades per les torrentadas del 9 d'octubre; la deducció de fins a 400 euros per lloguer d'habitatge per a menors de 36 anys, persones amb discapacitat o famílies nombroses; la deducció de 150 euros per a persones amb discapacitat; deduccions de fins al 50 per cent de les inversions per la millora de la sostenibilitat de l'habitatge (instal·lació de plaques fotovoltaiques o sistemes d'estalvi d'aigua) fins a un màxim de 5.000 euros; la deducció per l'adquisició de llibres de text o per aprenentatge d'idiomes estrangers de fins a 100 euros; o la deducció de fins a 1.500 euros per cursar estudis fora de l'illa de residència habitual.

"De vegades la ciutadania no s'acull a aquestes deduccions perquè la pàgina web de l'Agència Tributària valida automàticament l'esborrany de la Renda, sense aplicar les deduccions fiscals autonòmiques", ha incidit Truyols, qui ha ressaltat que el "15 per cent dels declarants de Balears" quedarien fora d'aquestes deduccions autonòmiques, en ser preguntada pels límits de renda baixos.

"Hem fet un esforç important i el límit de renda són de 30.000 euros per a declaracions individuals i de 40.000 euros per a declaracions conjuntes", ha assenyalat la directora de l'ATIB.

En la mateixa línia s'ha expressat Cladera, qui ha sostingut que el Govern "ha anat ampliant" el límit de renda al que es podien acollir els ciutadans i ha insistit que les noves deduccions autonòmiques fixen un límit de renda "més elevat" perquè es pugui acollir "bona part" de la ciutadania.

De cara a la Declaració de l'IRPF corresponent a 2018, també es mantenen beneficis fiscals com les deduccions en l'àmbit empresarial i d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, inversions en empreses de nova creació o donacions a entitats que fomentin en català, destinades al mecenatge esportiu o al mecenatge cultural, científic o de consum cultural de fins a 600 euros.

Finalment, Cladera ha afirmat que l'any passat un total de 9.386 persones van ser ateses pel servei Renda Àgil. "Malgrat les noves tecnologies faciliten molt el treball, gran part de la ciutadania encara necessita d'aquest servei i l'Administració el que vol és apropar-lo a la ciutadania. Per un cost molt baix, ja que aprofitem les instal·lacions de l'ATIB, l'Administració ajuda la ciutadania a pagar els seus impostos", ha resolt Cladera.