El Govern central presenta un pla de xoc valorat en 300 milions per atendre la crisi de Thomas Cook

Actualizado 3/10/2019 17:24:53 CET

Reyes Maroto, ministra d'Indústria, Comerç i Turisme - EUROPA PRESS

Inclou rebaixes de tarifes d'Aena i Enaire i una línia de crèdits de 200 milions

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Reyes Maroto, ha anunciat que el Consell de Ministres del proper 11 d'octubre aprovarà un Reial decret Llei amb caràcter d'urgència que desenvoluparà un pla de xoc de tretze punts amb un impacte econòmic d'uns 300 milions d'euros per donar resposta global a la fallida del touroperador britànic Thomas Cook.

Aquest pla es basarà en quatre pilars: millorar la connectivitat aèria, facilitar liquiditat a empreses i autònoms afectats, manteniment de l'ocupació, recuperació de la demanda turística i millora de la destinació. L'objectiu és mitigar l'impacte que la fallida del touroperador britànic ha provocat en hotels, agències de viatges, restaurants i altres operadors del sector turístic espanyol.

Reyes Maroto, qui aquest dijous ha presidit la Comissió Interministerial de Turisme, ha anunciat que el focus d'aquest pla està posat en les comunitats autònomes de Canàries i Balears que són les que tenen una major afectació amb una economia altament depenent del sector turístic.

"Són molts els viatgers que ja havien comprat bitllets de Thomas Cook i que no vindran com a conseqüència de la fallida", ha advertit Reyes Maroto qui ha estimat en uns 700.000 els passatgers que deixaran de venir a Espanya aquest proper hivern (300.000 a Balears i 400.000 a Canàries).

PLA ESTRUCTURAT EN TRETZE MESURES

El pla tracta de solucionar un dels grans problemes generats per la fallida: la pèrdua de connectivitat aèria. Per a això es plantejarà un incentiu comercial de les tarifes d'Aena (que va ser aprovat ahir pel consell executiu) i que suposarà que les companyies aèries podran exonerar el 100% de la tarifa de passatger en els seients addicionals en vols internacionals que operin en la temporada d'hivern. Això serà aplicable per a Canàries i Balears. Aquest incentiu suposarà que la tarifa total d'aterratge i enlairament es redueixi un 38%.

La segona de les mesures es refereix a la reducció del 12% de les tarifes de ruta a Enaire. Es rebaixaran aquestes tarifes per a les companyies aèries a partir de l'1 de gener del 2020 per als vols amb origen i destinació a Canàries i Balears.

Per recuperar la connectivitat també se cercarà la promoció de destinacions per atreure i retenir a les companyies amb l'objectiu de mantenir la connectivitat. En aquest punt ha recordat la reunió mantinguda aquesta setmana amb el touroperador Jet2 que va anunciar que oferiran 120.000 places addicionals entre el Regne Unit i Espanya durant la temporada d'hivern, així com altres reunions amb altres companyies aèries.

LÍNIA DE CRÈDIT DE 200 MILIONS

Per atendre al problema financer que la fallida de Thomas Cook suposa per a moltes companyies el Govern obrirà una línia de préstecs dotada de fins el 200 milions d'euros per oferir un suport financer a pimes, empreses i autònoms. El Govern calcula que aquesta fallida podria afectar a unes 1.000 empreses o autònoms de les quals 600 són empreses hoteleres.

A més s'ampliaràn les bonificacions del 50% en les cotitzacions de la Seguretat Social en els contractes fixos discontinus en els mesos d'octubre i desembre. Aquesta mesura té com a objectiu poder atendre el manteniment de l'ocupació en el sector.

També a través de la Tresoreria General de la Seguretat Social s'obrirà una finestreta per assessorar a empreses i autònoms sobre ajornaments de pagaments i es podrà en marxa mesures de suport informatiu a empreses afectades pel procés concursal. El pla també preveu una anàlisi per part del Servei Públic d'Ocupació estatal per accelerar la recol·locació dels treballadors afectats, uns 3.400 de forma directa.

Per finalitzar se cercarà la recuperació d'aquesta demanda turística i millorar l'impacte sobre la destinació. En aquest àmbit hi haurà tres mesures d'actuació: la promoció d'Espanya com a destinació turística estimulada la demanda tant al mercat britànic com en altres mercats, el desenvolupament de mesures per consolidar l'oferta turística 2019-2020 a Canàries i Balears, i el reforç a través de Segittur de l'estratègia de destinacions turístiques intel·ligents especialment en aquestes dues destinacions.

En el pla de xoc, configurat en amb prou feines una setmana, també s'inclou una estratègia jurídica per part de l'Estat en defensa dels interessos generals que defensi als afectats i que permeti exigir responsabilitats a Thomas Cook.