El Govern proposa crear una Agència de Consum i impulsar una "veritable transformació digital" de l'Administració

El director general de Consum del Govern, Francesc Dalmau, ha afirmat aquest divendres, en l'última sessió del Consell de Consum de la legislatura, que "la creació de l'Agència de Consum i la transformació digital han de ser objectius estratègics de futur".

Segons un comunicat de la Conselleria de Salut, de la qual depèn Consum, patronals, associacions de consumidors i representants d'Administració pública han fet un balanç de la tasca realitzada per la Direcció general de Consum en els últims quatre anys. Dalmau ha destacat que el seu departament "ha incrementat un 37 per cent el seu pressupost fins als 2,5 milions d'euros".

Malgrat la "magnífica tasca" d'aquesta legislatura, el director ha subratllat que Balears necessita una Agència de Consum per "avançar en la defensa dels drets dels consumidors". En concret, ha proposat "una empresa pública amb estructura jurídica pròpia i que pugui incrementar els recursos humans en situacions puntuals, com, per exemple, és casos de fallida d'empreses, quan augmenta la demanda d'assessorament per part dels consumidors".

Així mateix, el director general ha subratllat la necessitat "d'una veritable transformació digital de l'Administració", una tasca que, segons ha recordat, va començar amb la reclamació telemàtica sense necessitat de DNI electrònic. Així, "s'ha passat d'una Administració que treballava de 9.00 hores a 14.00 hores a una Administració que està disponible les 24 hores".

En el seu balanç, Dalmau s'ha referit també a la futura Llei de Consum, que, segons ha explicat, ja està redactada. El director general confia que aquesta s'aprovi la propera legislatura independentment del Govern que surti triat en les properes eleccions.

Els representants de les associacions de consumidors i usuaris han aprofitat la reunió per plantejar les seves propostes, com la de "incrementar la quantia de les sancions a les empreses reincidents", "posar especial èmfasi en la defensa de les persones majors que no tenen coneixements digitals", "incorporar al Consell de Consum representants de persones amb capacitats diferents" i "recolzar als autònoms".