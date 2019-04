El Govern publica tres convocatòries d'ajuda a les federacions esportives dotades amb 630.000 euros

Publicado 4/4/2019 16:39:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a través de la Direcció general d'Esports i Joventut, ha destinat 630.000 euros a tres línies d'ajuda a les federacions esportives.

Les convocatòries han estat publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d'aquest dijous i poden ser beneficiàries d'elles les federacions esportives legalment reconegudes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de Balears.

En concret, una de les línies és una convocatòria d'ajudes per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de Balears de 2019. La seva dotació és de 360.000 euros.

L'altra és una convocatòria d'ajudes per a programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de Balears de l'any 2019. Està dotada amb 200.000 euros.

La tercera línia és una convocatòria d'ajudes per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de Balears per la seva participació en els campionats d'Espanya en edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2019.

Segons han destacat, aquesta línia es publica molt temps abans que la convocatòria de 2018, per facilitar als beneficiaris una major planificació esportiva per part de les federacions. La dotació de la convocatòria és de 70.000 euros.

Aquest departament del Govern ha explicat que el termini per presentar les sol·licituds en cadascuna de les tres línies és de 20 dies naturals a explicar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.