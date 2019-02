El Govern reconeix per primera vegada l'excel·lència acadèmica a 19 estudiants universitaris

Publicado 18/2/2019 20:55:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lliurat aquest dilluns les primeres Beques d'Excel·lència Acadèmica per a alumnes de Balears que han finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

Segons ha informat Presidència en un comunicat, del total de 19 premiats, 14 han cursat els seus estudis de grau en l'Universitat de les Illes Balears (UIB) i la resta en altres universitats espanyoles. Així mateix, deu d'aquests estudiants són dones i els altre nou són homes.

Armengol ha fet entrega d'aquestes Beques acompanyada del conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la UIB, Llorenç Huguet, i ha assenyalat que a tots ells se'ls reconeixen els seus resultats acadèmics i se'ls atorga una beca individual de 1.500 euros.

"Els que esteu aquí representeu el millor de la nostra comunitat. Les millors competències i capacitats. I els valors que tota societat necessita per avançar: compromís, dedicació, responsabilitat, curiositat i esperit de superació, posant en relleu vostres guanyes d'aprendre més, créixer i ser cada dia millors persones", han afegit.

Armengol ha tingut paraules d'agraïment per a les persones implicades en aquests guardons. Per la Conselleria d'Educació, per engegar, per primera vegada, aquestes beques, ja que "premiar l'esforç i reconèixer a qui ho fa bé és un acte merescut i necessari"; per a la UIB i als seus docents, "que ha format 14 de les persones premiades, posant en relleu el magnífic treball desenvolupat"; i per als joves guardonats i les seves famílies, "per ser un model a seguir i demostrar que l'esforç i la dedicació donen resultats i tenen recompensa".

"És un incentiu perquè seguiu aprenent i una invitació a exercir un lideratge que veritablement transformi a la nostra societat. En cada empresa, entitat, institució o espai s'ha de notar la vostra presència", ha afegit.

Per accedir a aquestes ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica els alumnes havien d'acreditar, segons la branca de coneixement a la qual pertanyen els estudis, les notes mitjanes que s'indiquen a continuació, expressades en una escala de el 1 al 10. Amb aquesta iniciativa, que és la primera vegada que es duu a terme, es pretén continuar amb la línia de promoure i afavorir l'excel·lència en el rendiment acadèmic.

A més d'aquestes ajudes els estudiants també poden accedir a altres beques com el Programa d'Ajudes de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de la illa de residència dins de la Unió Europea. Una convocatòria dotada amb un total de 500.000 euros i un màxim de 600 euros per ajuda. De cara al 2019 es preveu que d'aquesta convocatòria es beneficiïn 833 alumnes, un 19 per cent més que l'any 2018.

Així mateix, es destinarà una quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau. Com a balanç de la legislatura, aquest programa d'ajudes ha augmentat 294.000 euros, un 143 per cent respecte de l'any 2015.

Com a novetat, l'any 2019 es convocaran ajudes complementàries per a alumnes de Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28), amb una partida total de 150.000 euros.

Aquesta convocatòria preveu una modalitat específica d'ajudes de mobilitat dins de l'àmbit de l'Eurorregión Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros addicionals, la qual cosa suposa 20 ajudes de 600 euros cadascun. D'altra banda, es mantindrà el programa de beques d'allotjament en la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB en la vida acadèmica del campus universitari.