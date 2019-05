Grimaldi investiga si l'incendi del 'Grande Europa' va començar en dos vehicles nous que transportava

Publicado 16/5/2019 18:23:53 CET

La naviliera Grimaldi Lines està investigant si l'incendi d'aquest dimecres al sud de la Badia de Palma del buc 'Gran Europa' va començar en dos vehicles nous que portava el navili a bord.

Segons ha informat Grimaldi Lines en un comunicat, més tard les flames s'haurien propagat a altres unitats properes que van augmentar les dimensions de l'incendi.

Grimaldi ha recordat que, "davant un altre cas d'incendi deslligat en vehicles transportats per bucs de càrrega", la companyia ja va demanar normatives i controls més estrictes sobre la manera de transport marítim, "no solament per a unitats rodants sinó també per a contenidors".

Més concretament, van sol·licitar més controls en les bateries d'automòbils que, "sovint causen a curtcircuits" i, a més van instar la prohibició total" de la presència d'efectes personals presents en els vehicles usats.

Segons han especificat, a bord havien 25 membres de tripulació i una càrrega de 1.687 vehicles i 49 contenidors, que predominantment contenien productes comestibles.

Pel que fa a l'incendi, han concretat que a les 00.45 hores es va detectar un primer incendi a la coberta tres, si bé va ser extingit en 45 minuts per la tripulació amb el material que disposaven a bord.

Més tard, a les 04.00 hores es va localitzar un segon incendi en la coberta vuit que s'estava propagant cap a la nou en el qual també va intervenir la tripulació "ràpidament", aquest va ser el que va desencadenar les actuacions d'extinció amb ajuda dels Serveis d'Emergència, Salvament Marítim i la Direcció general de la Marina Mercant i, així mateix, les accions d'evacuació de la tripulació.