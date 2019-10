La Guàrdia Civil desmantella una banda organitzada dedicada al robatori en habitatges de Mallorca

Actualizado 5/10/2019 16:57:06 CET

Captura de pantalla de las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda asaltada en Mallorca. - GUARDIA CIVIL

Un total de set persones, tres a Mallorca i una en Eivissa, han estat detingudes en l'operació

PALMA DE MALLORCA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una banda dedicada al robatori en habitatges a Mallorca ha sigut desmantellada per la Guàrdia Civil, gràcies a l'operació Grey Lion, que s'ha saldat amb set persones detingudes, tres a Mallorca i una a Eivissa.

Segons ha informat la Benemèrita aquest dissabte en un comunicat, les primeres actuacions es produïren el passat mes d'abril, quan es va detenir a dos integrants de la banda --tots albano-kosovars-- en un pis alquilat a la zona de 'Es Pil·larí' de Palma.

El passat mes d'agost es produïren noves detencions. Per una banda, es va detenir a un altre dels integrants mentre circulava amb un vehicle sostret d'una dels habitatges assaltats a Llucmajor. Per una altra, es va detenir a quatre homes a Eivissa, quan viatjava en un vaixell amb destí a València.

TRES DETINGUTS A VALÈNCIA

Seguint amb la investigació, els agents descobriren que el capitost es trobava a València, on residia, i va ser detingut juntament amb altres dues persones. Tots els detinguts es troben actualment a la presó, després d'haver sigut posats en disposició judicial.

A més de les detencions, la Guàrdia Civil ha confiscat varis vehicles valorats en més de 300.000 euros, rellotges d'alta gamma, entre altres objectes sostrets i doblers.

Els agents de la Benemèrita han constat que la majoria d'aquests efectes s'enviaven periòdicament a Albània per la seva venda al mercat negre. Per aquest motiu, se'ls hi atribueix aproximadament 150 delictes contra el patrimoni. Si bé, bona part dels objectes confiscats ja han sigut entregats als seus legítims propietaris.

EL 'MODUS OPERANDI'

Per cometre els actes íl·licits, els membres de la banda, una de les més actives a Balears en els darrers anys, actuaven mitjançant el que es coneix com el procediment del trepant.

En aquest sentit, la Guàrdia Civil ha explicat que forçaven els barrets forts dels panys, o realitzaven diferents perforacions en les portes per aconseguir obrir-les, arribant a utilitzar, a vegades, palanques per al seu forçament.