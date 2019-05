HazteOír assegura que tornarà a Palma "les vegades que siguin necessàries" per "combatre les lleis mordassa LGTBI"

Publicado 6/5/2019 17:07:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

El president de l'associació Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, ha assegurat aquest dilluns que l'entitat tornarà a Palma "les vegades que siguin necessàries" per "combatre l'adoctrinament" i les "lleis mordassa LGTBI" de Balears, en resposta a la denúncia de Ben Amics presentada al Consell de Mallorca per la celebració d'un acte "LGTBIfòbic" organitzat per les associacions Hazteoirg.org i 'Valores en Baleares' a l'Auditorium de Palma.

"Tornarem a Palma les vegades que siguin necessàries i el més aviat possible per denunciar l'adoctrinament i defensar el dret dels pares a educar als seus fills segons els seus valors i dels ciutadans a manifestar les seves opinions. Actuacions com aquestes demostren que les 'lleis mordassa LGTBI' existeixen", ha afirmat Arsuaga, qui s'ha referit a la denúncia de Ben Amics com un "intent de censura" contra HazteOir.

"Ara, set mesos després, una associació partidària de la 'Llei Mordassa LGTBI' balear engega la màquina de la por per intentar silenciar-nos i impedir que se sàpiga que els pares no volen adoctrinament a les aules, o la incongruència dels plantejaments ideològics radicals dels grups LGTBI", ha afegit Arsuaga, qui ha cridat als seus a "lluitar contra els qui volen silenciar als ciutadans que no es dobleguen davant les imposicions ideològiques de l'esquerra".

XERRADA "CONTRA L'ADOCTRINAMENT SEXUAL" A LES AULES

Des d'HazteOir han recordat que el 12 de novembre els escriptors Agustín Laje i Nicolás Márquez van impartir a l'Auditorium de Palma una conferència emmarcada dins de la gira 'Marxisme, feminisme i LGTBI' en la qual van presentar 'El llibre negre de la nova esquerra'. El mateix dia, el president de l'associació 'Valores en Baleares', Juan José Tenorio, va entergar al Parlament el text d'una Proposició No de Llei (PNL) "en defensa dels valors constitucionals i contra l'adoctrinament sexual dels menors a les aules".

Cal recordar que Ben Amics va denunciar el passat 30 d'abril a les entitats 'Valores en Baleares' i 'Hazte Oír' per aquest acte en considerar que vulnera els drets del col·lectiu LGTBI i tractar-se d'una infracció greu tipificada en l'article 36.4.i de la Llei LGTBI aprovada en 2016 per la Càmera autonòmica, en el qual es penalitzen actes que impliquin "aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de persones per causa d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere".

A més, Ben Amics va denunciar per una infracció molt greu (article 36.5.b) a ambdues entitats per la convocatòria de l'acte i a l'Auditorium pel suport explícit, atès que la llei LGTBI obliga l'empresa a expulsar de les seves instal·lacions les persones que utilitzin la violència verbal cap a altres persones per raó d'orientació sexual, d'identitat de gènere o d'expressió de gènere.