IBFamilia afirma que el Consell "demonitza l'enamorament de les parelles amb diners públics" i llança 'Regala Llibertat'

Publicado 7/2/2019 13:53:45 CET

L'Associació ha reaccionat així a la campanya del Consell de Sant Valentí 'Regala Igualtat'

PALMA DE MALLORCA, 7 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'Associació balear IBFamilia afirma que el Consell de Mallorca "demonitza l'enamorament de les parelles amb diners públics", en reacció a la campanya 'Regala Igualtat' que la institució insular ha preparat per al proper dia 14 de febrer, dia de Sant Valentín, per la qual cosa ha anunciat el llançament de la seva contra campanya 'Regala Llibertat'.

Segons un comunicat de l'entitat enviat als mitjans, IBFamilia creu que en la campanya del Consell s'"intenta imposar una nova forma de relacions afectives on es demonitza l'enamorament i l'amor romàntic com a forma de domini i discriminació cap a la dona".

IBFamilia ha qualificat al Consell com "una administració que vol imposar un feminisme ranci a tots els ciutadans desterrant l'amor romàntic com una nova forma d'explotació". Així mateix, afegeixen que "el desig d'imposar i dirigir la llibertat en l'amor per part d'una administració te titlles de totalitarisme en ple segle XXI".

IBFamilia ha explicat que "intentar vendre que l'enamorament o amor romàntic és igual que la imposició, la falta de respecte, la submissió o la dependència és la manera més absurda per imposar la ideologia d'un feminisme trastocat".

"Qualificar com a mite l'amor romàntic allunyat de la vida real i circumscrit a la parella és intentar d'imposar, sense respectar la llibertat dels persones, una única forma de relació on es desterra l'afectivitat", han explicat des de l'Associació.