IbSalut signa un conveni amb la Fbstib per a la gestió del procés d'obtenció de sang del cordó umbilical

Publicado 8/2/2019 11:41:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut de Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de Balears (Fbstib) han signat aquest divendres un conveni de col·laboració per a la gestió del procés d'obtenció de sang del cordó umbilical als hospitals públics de Balears.

Segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Salut, el conveni, que té una durada de dos anys prorrogables fins a quatre anys més, ha estat signat pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el director gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits, Ismael Gutiérrez.

La sang del cordó umbilical conté el que es coneix com a "cèl·lules mare", especialitzades en la renovació de cèl·lules sanguínies. Aquest tipus de cèl·lules poden ser molt beneficioses si es trasplanten a pacients amb alguna malaltia de medul·la òssia.

Per això, la donació de sang del cordó umbilical pot ser molt útil per a persones amb malalties congènites o adquirides de la medul·la òssia (com a leucèmies) que es poden beneficiar d'aquest tipus de donacions.

D'aquesta manera, el conveni estableix que la Fbstib s'encarregarà de la gestió del procés d'obtenció de sang del cordó umbilical als hospitals públics. En concret, serà l'encarregada de la formació del personal de maternitat i de l'obtenció.

Cadascun dels hospitals designarà a un responsable per a dirigir, supervisar i realitzar el seguiment de les actuacions i també es crearà una comissió de seguiment que resoldrà els dubtes i controvèrsies que sorgeixin.

La Fbstib gestiona el Programa Balear d'Obtenció de Sang de Cordó Umbilical que es troba integrat en el Programa Concòrdia, un programa cooperatiu interterritorial per a la donació de sang de cordó umbilical (SCU) en el qual participen les comunitats d'Aragó, Catalunya, Extremadura, Navarra i el principat d'Andorra i està coordinat pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya.