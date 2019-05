Isern atribueix la seva renúncia a decisions del partit i a la seva falta de compromís de cara a les eleccions de 2023

Publicado 29/5/2019 17:27:06 CET

Isern: "Acabo de complir 60 anys, en quatre anys m'anava a jubilar. Si no hem aconseguit l'alcaldia de Palma jo dono el relleu a persones amb més futur polític"

PALMA DE MALLORCA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

L'excabeza de llista del PP a l'Ajuntament de Palma, Mateo Isern, ha atribuït la seva renúncia a la regidoria de la ciutat, donada a conèixer aquest dimecres, a "decisions del partit" i a causes d'edat, ja que ha dit, acaba "de complir 60 anys" i de tota manera, "no seria el candidat a les eleccions del 2023", per la qual cosa prefereix "donar el relleu a persones amb recorregut", però amb més futur en la política.

Així ho ha explicat el 'popular' en roda de premsa, on ha explicat que en aquests comicis, ell va tornar al PP a causa que "Company l'hi va demanar", i que la decisió d'ara no hauria estat la que és "si el partit ho hagués volgut". "No haver aconseguit l'alcaldia és un fracàs personal meu", ha dit el candidat, per la qual cosa "si no s'han aconseguit els objectius, la meva responsabilitat és anar-me'n".