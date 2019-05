Jarabo: "Des de Balears hem de seguir sent l'exemple de govern per a l'Estat"

Publicado 3/5/2019 14:59:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Maig (EUROPA PRESS) -

El diputat i candidat de Podem a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, ha declarat aquest divendres que "ningú no es pot relaxar" de cara a les eleccions del 26 de maig, perquè, en la seva opinió, el Govern balear "ha de seguir sent l'exemple de govern també per a l'Estat".

En una intervenció al programa Els Dematins d'IB3, recollida per Podem en un comunicat, Jarabo ha assegurat que a les Illes, a través de pactes entre forces progressistes, "s'ha demostrat que governar conjuntament ofereix estabilitat, permet sumar idees i oferir un rumb clar i transparent a partir d'acords programàtics que s'han fet públics".

Així, el candidat a l'Ajuntament de Palma ha assenyalat que "l'entrada d'Unides Podem al Govern central és la garantia que hi hagi una mobilitat digna per a Balears" i que, gràcies a la "perspectiva de la plurinacionalitat" del seu partit, servirà també per "reduir l'històric menyspreu de l'Estat cap a territoris perifèrics com les Illes".