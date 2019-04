José Félix Navarro, candidat de Cs a Santa Eulària

Publicado 9/4/2019 17:01:39 CET

EIVISSA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha designat a José Félix Navarro com el seu candidat a l'Ajuntament de Santa Eulària de cara a les eleccions municipals del 26 de maig.

Segons Cs, Navarro és un "gran" coneixedor del món econòmic i professional, tant per la seva formació en el camp de les Ciències Econòmiques i Empresarials com per la seva activitat professional.

El candidat va ser delegat operatiu de Telefònica a Eivissa i Formentera fins el 1997 i actualment és professor col·laborador de la UIB.

Segons ha reconegut el candidat, afronta aquest repte amb el convenciment de poder aportar al món de la política la seva "capacitat de compromís, de diàleg i d'adoptar decisions compartides, sempre dins d'una política de total transparència".

"El fonamental és governar per a tots", ha reiterat, assegurant que han d'aconseguir que Santa Eulària sigui un "referent".