José Ramón Bauzá es dóna de baixa del PP i renuncia a la seva acta de senador

Publicado 23/1/2019 11:28:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern balear José Ramón Bauzá ha anunciat aquest dimecres que es dóna de baixa com a militant del PP i que renuncia a la seva acta com a senador del PP per Balears.

El fins ara senador 'popular' ha informat d'aquesta decisió als mitjans de comunicació a través d'una carta a la qual acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".