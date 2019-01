Company diu que la marxa de Bauzá no li sorprèn "tant" per la "deriva" del senador els "últims mesos"

Publicado 23/1/2019 14:46:37 CET

El Reglament del Parlament estableix que la vacant ha de cobrir-se repetint el mateix procés d'elecció, amb un substitut proposat pel GPP

El president del PP balear, Biel Company, ha manifestat aquest dimecres que no li sorprèn "tant" l'anunci de l'expresident del Govern José Ramón Bauzá, qui aquest matí ha informat que es dóna de baixa del partit, "veient la deriva" del senador "aquests últims mesos".

En declaracions als mitjans des de Madrid -on Company assisteix a la Fira Internacional de Turisme-, el líder 'popular' ha plantejat que "si una persona no està còmoda" quan "s'està duent a terme el que el PP ha estat en essència durant tota la seva història", "igual ha estat molts anys sense saber exactament on estava", en relació a les crítiques abocades per Bauzá a la carta en la qual ha explicat els motius de la seva decisió, per la qual també renuncia a la seva acta de senador.

En aquest escrit, l'expresident del Govern acusa el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

Amb tot, el president regional del PP i candidat al Govern ha dit que "quan un ha ocupat la màxima responsabilitat d'un partit també té més responsabilitat a l'hora de prendre segons quines decisions". "S'ha de meditar molt", ha raonat.

COMPANY DIU QUE EL PP ESTÀ "RECOLZANT EL PROJECTE DELS AFILIATS"

Enfront de les crítiques de Bauzá per la posició del PP a Balears, Company ha argumentat que "el PP va fer un Congrés on els afiliats van decidir quines havien de ser les línies del partit". Així, ha recordat que a les primàries els militants van triar la persona que havia de portar aquest projecte" i que ell mateix va ser escollit amb un 72 per cent dels vots.

Per això, Company ha conclòs que el PP actual està "recolzant el projecte dels afiliats" i que "la deriva personalista" al partit "no és possible".

"Si un té ànsies que el partit vagi a remolc del que ell pensa, no pot ser president del PP", ha conclòs Biel Company, que ha defensat que el partit està "al costat de la gent".

QUÈ PASSARÀ AMB L'ESCÓ DE BAUZÁ AL SENAT?

Bauzá és senador autonòmic, escollit al Parlament balear, per la qual cosa el seu càrrec quedava en l'aire amb les eleccions autonòmiques de maig. El Reglament del Parlament estableix que les vacants que es produeixin durant la legislatura hauran de ser cobertes repetint tot el procés de designació, "sense alterar la relació de proporcionalitat entre els grups parlamentaris", per la qual cosa el substitut haurà de ser de nou proposat pel Grup Parlamentari Popular de Balears.

Malgrat el càrrec de Bauzá va vinculat a la composició parlamentària autonòmica, la seva vigència no acabaria al moment en el que es dissolgui la Càmera autonòmica, sinó que s'esperaria fins al moment en el qual es designin els nous senadors després de les eleccions, és a dir, en el primer ple després de constituir-se l'hemicicle. D'aquesta manera, la vacant que deixa l'expresident encara podria cobrir-se per uns cinc o sis mesos.

Fonts del PP han recordat que a principis de legislatura es va arribar a un acord amb el PSIB per respectar les propostes de cada partit i que la designació tant de Bauzá com del també expresident Francesc Antich fos confirmada per la Càmera. Des del PP esperen que aquest acord segueixi "vigent".

Antich i Bauzá van ser triats senadors en el ple d'obertura de la legislatura el 9 de juliol de 2015 amb 28 vots a favor, 14 abstencions i tres vots en contra. En els últims mesos, l'expresident del Govern ha mantingut enfrontaments amb la nova direcció del PP autonòmic encapçalada per Biel Company, especialment en assumptes com la política lingüística. De fet, es va presentar com a candidat a les primàries enfront de Company, qui va ser conseller sota el seu mandat i proclamat nou president del PP.

Durant la legislatura, segons consta a la seva fitxa a la pàgina oficial del Senat, Bauzá ha participat en un total de 36 iniciatives o intervencions, de les quals sis són mocions i 24 són preguntes amb sol·licitud de resposta escrita.