Jucil mostra el seu "estupor" davant la denúncia d'una treballadora per una presumpta discriminació lingüística a Palma

Publicado 30/6/2019 12:24:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Juny (EUROPA PRESS) -

La Secretaria Provincial de l'Associació Professional de la Guàrdia Civil Justícia Guàrdia Civil (Jucil) de Balears ha mostrat aquest diumenge el seu "estupor" davant la denúncia d'una treballadora de l'Aeroport de Palma a un agent de la Guàrdia Civil per un presumpte cas de discriminació lingüística, segons ha informat l'entitat en una nota.

"Ens crida poderosament l'atenció l'interès mostrat en la difusió de la notícia per part d'organitzacions alienes al cas, és evident que es tracta d'una denúncia amb clara connotació ideològica que pretén complicar encara més, si cap, la ja de per si mateix difícil tasca dels agents", han assenyalat des de l'associació.

Així mateix, Jucil ha assenyalat que "troben a faltar" el "suport" de la institució de la qual l'agent forma part i han avançat que l'associació ha posat els seus serveis jurídics a la disposició de l'agent denunciat.

"Des de JUCIL advoquem per deixar que la justícia actuï sense cap tipus d'ingerència per resoldre una qüestió que afecta merament a l'àmbit particular dels implicats", han resolt.

Cal recordar que aquesta setmana passada una treballadora de l'aeroport de Palma va presentar una denúncia contra un agent de la Guàrdia Civil del control de seguretat per un presumpte cas de discriminació lingüística.

En la denúncia presentada, la dona explica que els fets van ocórrer després de passar per l'arc de seguretat una segona vegada, quan la dona es va acomiadar-se de l'agent en català "donant-li les gràcies" i que l'home es "va exaltar molt" i que li va dir que "a l'agent de l'autoritat se li parla espanyol o no s'entra".

Per la seva banda, l'Obra Cultural Balear (OCB) va reclamar a la delegada del Govern en Balears en funcions, Rosario Sánchez, que instés la direcció de la Guàrdia Civil a realitzar una investigació "a fons" amb les actuacions disciplinàries que puguin correspondre.