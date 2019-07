El judici per l'incendi de la Serra de 2013 serà de l'11 al 15 de novembre

Publicado 23/7/2019 10:35:54 CET

Ha estat impossible arribar a un acord entre les parts a la vista assenyalada aquest dimarts

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà de l'11 al 15 de novembre el judici per l'incendi de la Serra de Tramuntana de 2013, en la qual es van cremar 2.347 hectàrees, la majoria en terreny protegit.

En la vista assenyalada per a aquest dimarts ha estat impossible que les parts arribessin a un acord que evités la celebració del judici. La Fiscalia reclama una pena de set anys i mig de presó per a I.G.H., un home de 58 anys que va reconèixer ser el responsable del foc.

La Fiscalia li imputa un delicte d'incendi forestal i també reclama per a ell una multa i que indemnitzi als perjudicats que van sofrir danys en les seves finques, al servei de Bombers del Consell, a la Conselleria de Medi ambient -en més de 4,3 milions d'euros- pels costos dels mitjans aeris i terrestres i la restauració de la zona afectada, a l'Ajuntament d'Andratx -amb 99.360 euros- i al servei de carreteres del Consell -amb 1,6 milions d'euros-.

L'incendi va començar el 26 de juliol de 2013, en una finca en el Camí de Son Jovera, a Andratx. L'acusat va escampar restes d'una barbacoa sense extingir del tot en munt de restes de poda, que van prendre i van afectar la massa forestal confrontant.

La Fiscalia subratlla que l'home necessitava una autorització del Govern per poder fer ús del foc i que el terreny i les condicions meteorològiques eren propícies per generar-se un incendi forestal. La temperatura era propera als 38 graus, la humitat relativa estava entorn del 35 per cent i la velocitat del vent era propera als nou metres per segon. A més, a la zona hi havia fulles de pi seques, matolls i arbrat, que van cremar amb facilitat.

Així, l'incendi es va propagar amb gran virulència, i va trigar diversos dies a ser extingit -es va aconseguir apagar el 30 de juliol-. Va afectar la zona sud-oest de Mallorca, en l'extrem situat més al sud de la Serra de Tramuntana, incloent territori dels municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià.

2.347 HECTÀREES, LA MAJORIA PROTEGIDES

L'incendi va afectar 2.347,1 hectàrees, de les quals 1.278,6 eren part del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i eren terrens protegits; altres 293,6 hectàrees de la zona de la Trama, una altra àrea protegida LIC (Lloc d'Interès Comunitari) i ZEPA (Zona Especial per a la Protecció de les Aus); altres 535,2 hectàrees compreses entre Cala de Ses Ortigues a la Cala d'Estellencs, també LIC; i altres 182,7 hectàrees entre la finca d'Es Galatzó i S'Esclop.

La major part dels terrenys afectats (2.246 hectàrees) eren de propietat privada, i entre els de titularitat pública figuren les finques de Sa Coma d'en Vidal, Son Fortuny i Galatzó.

La Fiscalia ressenya que en la carretera Dt.-10, del punt quilomètric 102 al 110, hi havia 42 habitatges, de les quals set estaven sense habitar. Com a conseqüència de l'incendi van haver de ser evacuades unes 750 persones.

Es van cremar 4.600 arbres que van haver de ser talats, i la restauració s'ha xifrat en 3,37 milions d'euros. Els desperfectes a la carretera Dt.-10 s'estimen en un milió d'euros. També es van haver de netejar 4.500 metres de cunetes i restituir senyals i altres equipaments.

La Fiscalia va fer un oferiment d'accions als perjudicats i varis d'ells han reclamat diferents quantitats pels danys a edificis, vehicles, maquinària agrícola i cultius, entre altres béns.