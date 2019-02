La Junta Arbitral de Consum realitzarà arbitratges per videoconferència des de Ciutadella

Publicado 26/2/2019 14:05:43 CET

MENORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els ciutadans de Ciutadella, Es Mercadal, Ferreries i altres municipis de Menorca ja no hauran d'anar a Maó per participar en les audiències de la Junta Arbitral de Consum.

Així ho ha explicat aquest dimarts el director general de Consum, Francesc Dalmau, qui s'ha desplaçat fins a Menorca per explicar l'acord de cessió d'una càmera web per realitzar arbitratges per videoconferència des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Ciutadella, on també s'ha previst la instal·lació d'un punt telemàtic de consulta.

En una roda de premsa amb la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, el director general de Consum ha destacat que "aquest és un pas més en el camí per apropar l'administració als ciutadans i agilitar la resolució de controvèrsies".

En aquest sentit, ha recordat els avantatges que té pels consumidors i també per a les empreses el fet d'adherir-se a l'arbitratge de consum, un procediment totalment gratuït per abordar conflictes que puguin sorgir.

"És un servei ràpid, senzill i eficaç, que evita haver d'anar als tribunals. La decisió la prenen els àrbitres i el seu laudo té valor de sentència judicial i no es pot recórrer a instàncies superiors. En tres mesos està resolt", ha destacat Dalmau.

El director general ha subratllat altres esforços que s'han fet des de l'administració per agilitar tràmits als consumidors i s'ha referit a l'engegada en 2017 de la reclamació telemàtica sense necessitat de DNI electrònic.