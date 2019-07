El jutge Eduardo Calderón s'acomiada del Jutjat als 72 anys d'edat

Publicado 15/7/2019 13:43:11 CET

En el seu últim judici, Calderón ha condemnat a un home per robar a un convent de frares a Artà

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrat titular del jutjat penal número 7 de Palma, Eduardo Calderón, ha celebrat aquest dilluns el seu últim judici i s'ha acomiadat del Jutjat, ja que es jubila als 72 anys d'edat.

Calderón ha estat professor de dret de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i magistrat a l'Audiència Provincial, on va presidir el Tribunal que va jutjar l'ex presidenta del Consell Maria Antònia Munar en el 'cas Maquillatge'. També és autor de diversos treballs sobre dret, especialment en el camp de la jurisdicció militar.

Després de finalitzar l'últim judici que tenia assenyalat aquest dilluns, periodistes, advocats i personal del jutjat han abrigallat al jutge, que s'ha acomiadat entre aplaudiments i ha dirigit, emocionat, unes paraules als presents.

Calderón va ser homenatjat recentment pel Col·legi d'Advocats de Balears (Icaib), en particular pels lletrats del torn d'ofici, en la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta.

ROBATORI EN UN CONVENT D'ARTÀ

L'últim judici que ha dirigit Eduardo Calderón ha acabat en acord de conformitat entre les parts. L'acusat ha acceptat dos anys i mig de presó per haver entrat a robar a un convent d'Artà de matinada.

L'home, que té antecedents per robatoris, ha admès que va entrar, recolzant una escala en una paret, en un convent de franciscans de matinada, i es va portar diversos objectes de les cel·les dels frares, els qui no li han reclamat res. El jutge ha dictat sentència 'in voce' per un delicte de robatori amb força a casa habitada.

S'ha aplicat l'agreujant de reincidència i l'atenuant de toxifrenia, perquè va cometre els fets sota la influència de les drogues. En aquest sentit, l'acusat ha volgut demanar perdó. "No saps el que fas quan et fiques en drogues", ha dit.

A això, un dels monjos perjudicats li ha contestat que està perdonat i que l'única cosa que lamenta és l'"esglai" que es va portar en trobar-ho a l'habitació. "Una altra vegada toca la porta i t'obro jo", li ha manifestat.