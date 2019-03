L'abocador d'Eivissa va rebre un 2% menys de residus procedents de Santa Eulària

Publicado 13/3/2019 18:49:37 CET

EIVISSA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'abocador de Ca na Putxa, a Eivissa, va rebre el 2018 un 2 per cent menys de residus procedents del municipi de Santa Eulària, segons ha informat l'Ajuntament.

El Consistori ha explicat en un comunicat que l'any passat es van enviar a l'abocador 510 tones menys de residus en comparació de 2017, augmentant un 22,84 per cent la recuperació d'envasos.

Al municipi es van generar un total de 31.168 tones de residus enfront de les 31.088 de 2017. Del total, 6.177 tones van ser separades en origen i així, gairebé una de cada cinc tones va poder ser gestionada de manera sostenible. Altres 24.990 tones van ser dipositades a Ca na Putxa.

Per fraccions, l'Ajuntament ha destacat l'evolució de la recollida d'envasos que va passar de 1.292 tones el 2017 a 1.588 el passat any.

En relació al vidre, es van recollir 2.053 tones el 2017, enfront de les 2.215 de 2018, la qual cosa suposa un increment de 162 tones. La recollida de paper va passar de 2.240 tones a 2.373 el 2018, un 5,9 per cent més.

SOL·LICITUD DE BONIFICACIONS FISCALS

El Consistori ha recordat que fins al 31 de març es poden sol·licitar les bonificacions fiscals per a la taxa de residus de 2019 i que pot suposar fins a un estalvi del 20 per cent en el rebut d'escombraries per a negocis considerats com a grans productors.

Igualment, els particulars podran demanar un descompte de 5 euros en el pagament de l'impost per a la gestió de residus aportant cinc rebuts de 2018 aconseguits per haver usat correctament les 'deixalleries' de la xarxa insular.