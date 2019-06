L'acord programàtic al Consell està "pràcticament tancat" i inclou retirar projectes de carreteres

Publicado 18/6/2019 18:07:07 CET

En la propera reunió començaran a parlar de l'organigrama del nou govern i confien que la situació en el Govern no afecti les negociacions per a la institució insular

PALMA DE MALLORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

L'acord programàtic entre PSIB, MÉS i Podem per formar govern al Consell de Mallorca està ja "pràcticament tancat" i inclourà retirar una sèrie de projectes en matèria de carreteres, entre elles el cinquè tram de la via connectora.

Així han informat a Europa Press fonts properes a les negociacions, que han continuat aquest dimarts amb una reunió al matí per avançar al programa. La trobada ha durat una mica més d'una hora i mitja.

El document programàtic, amb les qüestions de fons ja "consensuades", encara ha de tancar els últims serrells de caràcter tècnic i rebre el vistiplau dels òrgans interns de cada partit.

Si bé encara no s'ha redactat el punt relatiu a les carreteres de l'Illa, les fonts consultades han indicat que el tema està "superat" i que s'ha arribat a un consens. El principi d'acord inclou la retirada d'un bon nombre de projectes en matèria de carreteres, procedents de legislatures anteriors a 2015.

Al costat d'una sèrie de projectes sobre els quals PSIB, MÉS i Podem ja van debatre durant l'etapa 2015-2019, i que ja estava previst eliminar, sumarien més de 20 projectes afectats. La retirada dels projectes aprovats és necessària per poder plantejar qualsevol infraestructura o obra alternativa.

El document també inclou aspectes relatius al Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), si bé la política turística no ha estat especialment objecte de debat en el si de les negociacions, a causa que el Consell encara no té les competències en ordenació turística. A més, els partits valoren el nou acord com "més ampli" que el signat el 2015, amb especial recalcament en els paquets de mesures socials, cultura i violència de gènere, entre altres apartats.

Els participants consideren que hi ha hagut bon clima entre les tres forces, que en la legislatura anterior també van signar un acord de governabilitat pel qual Miquel Ensenyat (MÉS) va ser investit president del Consell.

COMENÇARAN A PARLAR DE L'ESTRUCTURA DEL CONSELL EL DIJOUS

La previsió és que en la propera reunió, que serà aquest dijous, es passi a una 'segona fase' en la qual es començarà a parlar de l'estructura i les àrees del nou govern insular, que estarà presidit per la socialista Catalina Cladera.

En aquest sentit, els equips negociadors han manifestat la seva voluntat que la situació de les negociacions pel Govern no afecti a la institució insular. Cal recordar que aquest dilluns Podem i MÉS van rebutjar l'oferta del PSIB relativa a l'organigrama de l'Executiu autonòmic, en el qual es plantejaven dues conselleries per a cadascun dels socis de govern, a més d'un càrrec unipersonal pels ecosobiranistes.

Des de MÉS van assenyalar que davant l'oferta dels socialistes, serien "més útils per a la ciutadania exercint una bona oposició", mentre que des de Podem van insinuar que el PSIB prefereix que estiguin fora del Govern. MÉS celebrarà aquesta tarda una assemblea perquè les seves bases es pronunciïn sobre aquest tema. En principi, l'objecte de la convocatòria és analitzar exclusivament la situació en el Govern, i no al Consell.